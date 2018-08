Afterworkparty palmt bergbos in 09 augustus 2018

De openlucht afterworkparty Apérotime strijkt op dinsdag 14 augustus neer in het Bergbos van Heist-op-den-Berg. Apérotime veroverde eerder al de Grote Markten van Lier, Geel en Herentals en ging daarna op tournee langs 15 Vlaamse steden en gemeentes. Heist-op-den-Berg is de elfde in rij.





"Met dit nieuwe concept, waarmee we over een groot deel van Vlaanderen toeren, kon ik natuurlijk ook niet anders dan in Heist-op-den-Berg te landen", zegt organisator Jan Moons, bekend van winterbar Moose en lijsttrekker van N-VA Heist-op-den-Berg. "Bij Apérotime staat beleving centraal. Het Bergbos zal gezellig aangekleed worden, er komen foodtrucks, er zijn leuke drankjes en er zal uiteraard veel sfeer aanwezig zijn. Dat alles met als missie het samenhorigheidsgevoel onder de inwoners te versterken en de gemeente te promoten als woon- en werkomgeving. In eerste instantie hadden we het Cultuurplein of het Kerkplein op het oog, maar met het Bergbos hebben we ook een toplocatie te pakken."





De komst van Apérotime in Heist wil niet zeggen dat winterbar Moose deze winter niet aan de voet van de Heistse berg zal verschijnen. "Integendeel, we zijn in volle voorbereiding om ook van de vierde editie van de winterbar een topper te maken", klinkt het.





(AVH)