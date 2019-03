Actiecomité Leefbaar Booischot heeft eisennota voor schepencollege Antoon Verbeeck

07 maart 2019

Het actiecomité Leefbaar Booischot, ontstaan in de Kleine Steenweg in Booischot, heeft een eisennota voor gans het dorp opgesteld en zal deze binnenkort overhandigen aan het gemeentebestuur. In de nota geeft het comité oplossingen op korte en lange termijn voor verschillende straten. “Niet alleen voor de problemen op en rond de Kleine Steenweg , maar ook voor de Mechelbaan, de Dorpstraat en tal van andere wegen in ons dorp die te kampen hebben met overlast, onveilige situaties, slechte staat van wegen en fiets- en voetpaden. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat de werken in de dorpskern van Hulshout de komende weken worden afgerond en men heeft daar gekozen voor een inplanting die het zwaar verkeer waarschijnlijk door Booischot zal loodsen. Wij stellen ons de vraag wat dit gaat betekenen voor de leefbaarheid in onze dorpskern?”, aldus voorzitter van het actiecomité Saar Van Asten. Op dinsdag 19 maart zal de kern van het actiecomité overleggen met de schepenen Jan Moons en Katleen Vantyghem (beiden N-VA). “Als actiecomité willen we iedereen die zich betrokken voelt op de hoogte brengen en we zullen de resultaten van deze bespreking terugkoppelen”, klinkt het nog.