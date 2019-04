Achterkant woning Kleine Steenweg getroffen door brand Antoon Verbeeck

05 april 2019

Een woning langs de Kleine Steenweg in Booischot werd vanmorgen getroffen door een brand. Rond 7.30 uur ontstond er vuur onder een afdak aan de achterkant van de woonst. De buitengevel raakte beschadigd, binnen in de woning is er beperkte rookschade. Alerte werkmannen hadden de brand opgemerkt en voerde een eerste blussing uit. Brandweerzone Rivierenland post Heist-op-den-Berg kreeg de hulp van de collega’s van de brandweerpost uit Putte bij de bluswerken. Er vielen geen slachtoffers. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.