Achterbouw hoeve onbewoonbaar 02u54 0

In de Kleine Braamstraat in Heist-op-den-Berg is woensdag rond 22.30 uur een brand uitgebroken in de achterbouw van een hoeve. De bewoners hebben de hulpdiensten gebeld. Die kregen het vuur snel onder controle. De brand brak uit in de buurt van het fornuis in de keuken en verspreidde zich verder naar het dak. Hierdoor moest de brandweer enkele dakpannen verwijderen, alsook wat isolatiemateriaal. Om schade door het regenweer te voorkomen, heeft de brandweer een zeil over het dak gelegd.





Niemand raakte gewond. De hoeve zelf bleef gespaard. Er is wel wat rook- en waterschade. De bewoners kozen er naar verluidt zelf voor om de nacht elders door te brengen. De achterbouw is onbewoonbaar verklaard. (TVDZM)