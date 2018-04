Aanrander tienermeisje schuldig bevonden 13 april 2018

02u47 0 Heist-Op-Den-Berg Een fanfaremuzikant uit Heist-op-den-Berg is gisteren schuldig bevonden aan de aanranding van een veertienjarig meisje. Het meisje speelde in dezelfde vereniging.

In 2017 kwam het slachtoffer op bezoek bij de muzikant. Oorspronkelijk om een film te bekijken of om een gezelschapsspel te spelen. Maar omdat het meisje zich gespannen voelde, bood de man een 'soft massage' aan. Het meisje kleedde zich uit en de beklaagde betastte het meisje. De man vroeg aan het meisje om hem te helpen toen hij zichzelf aan het bevredigen was. "Iets wat ze meteen weigerde", klonk het vorige maand. "Geweld kwam er niet aan te pas."





De man betwistte de feiten niet en op een eerdere zitting bood hij zijn verontschuldigingen aan. De man kreeg gisteren een probatie-opschorting. Hij krijgt een absoluut contactverbod met de veertienjarige opgelegd. Inmiddels trok hij zich op vraag van de familie volledig terug uit de fanfare. Aan het slachtoffer en haar zus, ouders én grootmoeder moet de beklaagde een totale schadevergoeding betalen van 6.502 euro betalen. (TVDZM)