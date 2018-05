Aan dood ontsnapt bij instorting dak BEWONER (81) RAAKT ALS BIJ WONDER 'MAAR' LICHTGEWOND TIM VAN DER ZEYPEN

03 mei 2018

02u44 0 Heist-Op-Den-Berg In de Heibloemstraat in Zonderschot bij Heist-op-den-Berg is gisteren het dak van een achterbouw van een woning ingestort. De 81-jarige bewoner stond op dat moment in de keuken. Hij raakte lichtgewond maar ontsnapte aan erger. De mazoutketel kwam slechts op enkele centimeters van hem terecht.

Omstreeks 12 uur 's middags wilde buurman Louis Thys gaan eten toen hij en zijn vrouw plots opgeschrikt werden door een luide knal. "Eerst dacht ik nog dat de schouw op mijn dak was gevallen. Maar het was omdat mijn buurvrouw 'brand' begon te roepen, dat ik buiten ging kijken", vertelt Louis. Buiten stelde hij niet de rook van een brand vast maar zag hij een grote stofwolk. Die stofwolk was afkomstig van de instorting van het dak van de achterbouw van zijn buurman. "Ik ben op dat moment beginnen roepen op mijn buurman maar ik kreeg geen antwoord", gaat Louis verder. "Daarom ben ik naar zijn voordeur gelopen en heb ik zowel op de voordeur als op zijn vensters beginnen te kloppen." Omdat Louis nog steeds geen antwoord kreeg, besloot hij om poolshoogte te gaan nemen.





In shock

Via de eerste verdieping van zijn woning en het platte dak ging hij kijken. "Toen zag ik mijn buurman liggen tussen het puin", aldus Louis. "Ik ben beginnen roepen en dan begon hij pas te antwoorden. Hij was bij bewustzijn maar was duidelijk in shock. Hij vroeg me ook of ik hem een ladder wou geven. Op die manier zou hij zichzelf wel bevrijden." Louis vreesde echter voor de stabiliteit van zowel zijn dak als de woning van zijn buurman en verwittigde de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse. "Mijn buur was ook hevig aan het bloeden aan zijn hoofd", klinkt het nog bij Louis. De brandweerzone Rivierenland bevrijdde de tachtiger. De brandweermannen deden dat via de woning van Louis en haalde het slachtoffer na zo'n tiental minuten later naar boven. Vervolgens werd hij met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Lier.





"Hij heeft heel veel geluk gehad", zegt Louis nog. "Op het dak stond ook nog een mazouttank. Die was leeg maar woog naar mijn mening nog aardig wat kilo's. De mazouttank is op enkele centimeters van hem terecht gekomen." De tachtiger mocht na zijn verzorging het ziekenhuis opnieuw verlaten. De woning werd echter wel onbewoonbaar verklaard. De schade aan de woning was groot. Bij de buren was er geen schade. Na controle bleek ook nog dat er geen verder instortingsgevaar was voor de woning. Hoe het kwam dat het dak plots instortte is nog niet gekend. De lokale politiezone van Heist-op-den-Berg is een onderzoek opgestart.