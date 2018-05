80 jaar, maar nog steeds in galop CAFÉ 'T WIT PAARD VIERT ZIJN VERJAARDAG IN STIJL ANTOON VERBEECK

17 mei 2018

02u54 10 Heist-Op-Den-Berg Café 't Wit Paard, in het Heistse beter bekend als 't Pjeid, blaast dit weekend tachtig kaarsjes uit. Bij een verjaardag hoort uiteraard een feestje en dat doen ze in 't Pjeid drie dagen lang. Onder andere Buscemi komt langs om te vieren.

Café 't Wit Paard behoort tot het uitstervende ras van cafés in Heist-Goor; ooit met drieëntwintig, nu nog maar met twee. Maar ondanks de tachtig levensjaren is het 't Pjeid nog steeds in galop. Van vrijdag tot en met zondag doet het een extra spurtje voor haar verjaardagsweekend. "Op vrijdag vanaf 11 uur krijg je bij ons een gratis koffiekoek en vliegen we er 's avonds in met de rockband Hangärhead en een dj-set van 'Goe vur in den otto', bekend van Studio Brussel", zegt Wim Vlemincks, die samen met zijn broer Kris, Natasha Verhaegen en Paul Wuyts het café runt. "Zaterdagavond is er ons kickertornooi, staan er foodtrucks voor de deur en organiseren we een fuif met DJ Henky. Om middernacht start een live dj-set van Buscemi & TD Rankin. We willen met ons feestweekend een zo groot mogelijk publiek aanspreken, bovendien is het redelijk uniek dat Buscemi in een kroeg als de onze komt draaien."





Pot of Gold

Zondag zijn er optredens, een matinée-party en kan je vanaf 23 uur tachtig minuten gratis drinken. "Klanten maken ook kans op onze 'Pot of Gold', een pot vol munten. Wie kan raden hoeveel euro's er in de pot zitten, wint dat bedrag. Deelnemen doe je door een drankkaart te kopen. Wij hebben er alles aan gedaan om van het weekend een succes te maken. Er staan leuke activiteiten op de agenda en via onze 'Gazetta del cavallo', een krantje dat ons feestweekend aankondigt, hebben we de mensen op de hoogte gebracht. We zijn zo'n 20.000 exemplaren van onze krantjes in de brievenbussen gaan steken."





Voor het pand in de Pastoor Mellaertstraat werd omgevormd tot een café deed het dienst als stal. "Op de hoek van de straat, waar nu het reisbureau is, was er een depot waar er bier met paard en kar werd opgehaald. In de stal konden de paarden even tot rust komen. Het laatste paard dat in de stal stond, was wit. Zo weet je meteen waar de naam vandaan komt", legt Wim uit. "De laatste tijd ben ik me in de geschiedenis van het café gaan verdiepen. Onder andere meester Aerts uit Heist-Goor wist me meer over de begindagen te vertellen en ik ging ook langs bij de kleinzoon van de eerste uitbater. Uit die gesprekken blijkt dat 't Wit Paard in zijn geschiedenis heel weinig uitbaters heeft gekend. Wij zijn met z'n vieren de zesde generatie cafébazen. Misschien verklaart die continuïteit het succes van de zaak. Wat ons betreft, mag het 't Pjeid alvast nog jaren galopperen."