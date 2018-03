75-jarige pater valt met fiets en overlijdt 13 maart 2018

02u33 0 Heist-Op-Den-Berg Op de hoek van de Westerlosesteenweg en de Lostraat is er gisterenochtend omstreeks 9 uur een 75-jarige man overleden. Het slachtoffer, Paul Hauman, was met zijn fiets richting het centrum van Heist aan het rijden.

"Een minderjarige getuige die op een voorbijrijdende bus zat, zag de man plots neervallen. Uit het onderzoek van de wetsdokter blijkt ook dat het niet om een ongeval gaat. Er waren geen derden betrokken", weet Peter Peereboom van het parket in Mechelen. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de precieze oorzaak was van de valpartij. Hauman woonde sinds 2013 in het woonzorgcentrum Heilig Familie langs de Westerlosesteenweg. Hij was er één van de negen paters Redemptoristen. "Paul was onderweg naar het station van Heist-op-den-Berg. Hij ging er een trein nemen richting zijn oude thuisgemeente Kruibeke om er zijn broer te bezoeken. Hij was de jongste van alle paters hier in het woonzorgcentrum. Zijn gezondheid was nog goed, wandelen en fietsen was geen probleem. Alleen was hij de laatste jaren slechtziend geworden. Paul zal begraven worden op onze begraafplaats in Heverlee", aldus pater André Schotsmans. (AVH)