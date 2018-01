70-tal oproepen voor stormschade 02u33 0 Aerts Her en der waaiden hekken om in de straat.

De brandweerzone Rivierenland heeft gisteren zo'n zeventigtal oproepen binnengekregen in verband met stormschade. Het ging voornamelijk om omgewaaide bomen, takken op de rijbaan en losgekomen dakpannen. De stormwind die in de nacht van dinsdag op woensdag en deels woensdag over onze regio waaide, zorgde dus niet voor een al te grote hinder. In Bonheiden werden rukwinden vastgesteld van ongeveer zeventig kilometer per uur. Er waaide onder meer een boom los en belandde ei zo na op een woning. De schade bleef dus beperkt. In Wiekevorst bij Heist-op-den-Berg bliezen rukwinden de omheining aan café het Groen Hofke omver. Het puin was snel opgeruimd. Op de Grote Markt in Mechelen kwamen affiches los, brak een parasol van een terras stuk en gingen enkele stoelen en tafels waaien. Verder blies de wind ook nog enkele Heras-hekken omver. Ook langs de Onze-Lieve-Vrouwstraat ter hoogte van de bouwwerf aan de site Hof van Cortenbach blies de wind enkele Heras-hekken en verkeersborden om. De schade bleef overal beperkt. De stadsparken werden tijdelijk gesloten voor bezoek, heel wat mensen beveiligde dingen in hun tuinen. Tot slot zorgde de wind ook voor problemen op het treinverkeer tussen Mechelen en Leuven. (TVDZM)