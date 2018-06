53ste Ronde van Hallaar 12 juni 2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de KWB van Hallaar op het einde van het schooljaar de Ronde van Hallaar, een stratenloop voor kinderen. De sportgebeurtenis is aan haar 53ste editie toe en vindt dit jaar plaats van maandag 25 juni tot en met zondag 1 juli. Kinderen kunnen deelnemen in 24 reeksen.





Er wordt gelopen in onder andere de Kriekenstraat, de Averegtenlaan, Spekstraat en Hopvelden. Inschrijven kan op zondag 24 juni van 10 tot 12 uur in het achterzaaltje van de parochiezaal. De rugnummers worden ter plaatse overhandigd. (AVH)