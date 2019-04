48 wagens en honderden deelnemertjes maken topeditie van 47ste kindercarnavalstoet Els Dalemans

11u45 1 Heist-Op-Den-Berg De kindercarnavalstoet van Schriek trok zaterdag voor de 47ste keer door de straten van het dorp. “Met zowel een groot aantal deelnemers als een massa volk langsheen het parcours, mogen we spreken van een topeditie”, zegt Monique Goovaerts van de Uylegilde.

De kindercarnavalstoet in Schriek wordt jaarlijks georganiseerd van de Vrije Basisschool De Groeituin en de Uylegilde. “Vorig jaar telde onze stoet nog 38 gildes, nu zakten maar liefst 48 wagens af naar Schriek. Ook de weergoden waren ons goedgezind, en dat alles samen zorgde voor een mooie opkomst. Meer dan 300 kinderen stapten mee in de stoet zelf, en ook langs het parcours was het gezellig druk.”

“Vrij uniek is ook het feit dat tijdens onze carnavalstoet nog met confetti mag gegooid worden. We hebben wel heel wat werk met de voorbereidingen, zo moeten we bijvoorbeeld de rioolputjes langsheen het parcours afplakken. Maar als we die kinderen zien spelen en dollen met hun confetti, weten we wel weer waarom we het doen.”

Na de kindercarnavalstoet werd nog een kinderfeest georganiseerd in de parochiezaal van Schriek, de dag werd afgesloten met een carnavalbal.