300 vrijwilligers klaar om van Hestival succes te maken 24 augustus 2018

02u25 0 Heist-Op-Den-Berg Op het Cultuurplein in Heist-op-den-Berg is de bouw van het podium van Hestival gisterenochtend gestart. De organisatoren van het gratis festival rekenen voor deze veertiende editie op 10.000 bezoekers.

Met Ghost Rockers voor de kinderen en vervolgens The Lighthouse, Dutch Norris, CPeX, Daan en Skyve ft. Eva De Roo hopen de organisatoren opnieuw een goed gevuld Cultuurplein te kunnen bekoren. "Onze 'Deluxe', de vipruimte, is uitverkocht en dat is doorgaans een teken dat het wel goed zit. Nu maar hopen dat het weer nog wat draait", zegt Katrien De Roover. Hestival is immers een gratis festival. "Het is elk jaar een uitdaging om dat zo te houden. Dat het lukt, danken we aan de sponsors en de steun van de gemeente. Belangrijk is wel dat bezoekers bij ons consumeren. Ze mogen dan ook niet met eigen drank op het festivalterrein." Om het festival georganiseerd te krijgen, doet de organisatie een beroep op vrijwilligers. Véél vrijwilligers. "De dag zelf zijn ze met 300. Zij zijn het hart van Hestival", aldus De Roover. Tussen de optredens door zorgen enkele lokale dj-talenten ervoor dat er geen moment verveling is, en voor de kinderen staat er onder meer een hindernissenspringkasteel en schminkstand. Het festival werkt dit weekend opnieuw samen met Heist Loopt & Zingt. Zondagnamiddag wordt er gelopen, 's avonds vindt op het Cultuurplein het zangfeest plaats met de Heist Zingt Band onder leiding van Bert Embrechts en met special guests Steven Vergauwen, Eline De Munck, Natalia en Coco Jr. Meer info op de website www.hestival.be. (WVK)