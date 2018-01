26 nieuwe seniorenwoningen aan Berkenhof 02u32 0

De sociale huisvestingsmaatschappij van kanton Heist-op-den-Berg heeft aan woonzorgcentrum Berkenhof de bouw van 26 nieuwe seniorenwoningen afgerond. De eerste huurders zijn ondertussen naar deze woningen verhuisd. "De nieuwe woningen zijn er gekomen in de plaats van de vroegere huisjes van het OCMW. In tegenstelling tot oude huisjes staan de nieuwe woningen niet alleen langs de Jozef Weynsstraat. Er zijn ook seniorenwoningen gebouwd langs de Spoorwegstraat en enkele aan de Boudewijnlaan. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft het volledige terrein benut waardoor er nu dubbel zoveel woningen staan als vroeger", klinkt het. De woningen zijn rolstoeltoegankelijk en allemaal geschikt voor één of twee bewoners. Het bouwproject had een kostprijs van zo'n 3 miljoen euro.