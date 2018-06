25 jaar en 5 miljoen euro later... BOUW SOCIALE WOONWIJK KAN EINDELIJK VAN START GAAN ANTOON VERBEECK

08 juni 2018

02u41 0 Heist-Op-Den-Berg Grote gebeurtenis in de Graanweg morgen: de eerste spadesteek van een nieuw zorgproject zal eindelijk in de grond gaan. Van de 28 huurwoningen worden er 18 ter beschikking gesteld voor personen met een handicap. De plannen voor de wijk bestaan al sinds 1994.

Inwoners met een fysieke handicap zullen in de nieuwe wijk samen met hun gezin een zelfstandig leven kunnen opbouwen maar bij het eten, wassen opstaan en het toiletgebruik nog wel een helpende hand krijgen. De vzw Zewopa zal de zorgpermanentie van de inwoners op zich nemen. De Maatschappij voor de Huisvesting van het kanton Heist-op-den-Berg staat in voor de bouw van het project.





28 woningen

"In totaal komen er 28 woningen op een lap grond van bijna 1 hectare groot. Het gaat om 18 assistentiewoningen. De overige tien huizen worden door ons verhuurd. Met een duizendtal gezinnen op onze wachtlijst vermoeden we dat het geen probleem zal zijn om voor deze woningen huurders te vinden", zegt Theo De Wyngaert, directeur van de Maatschappij voor de Huisvesting in Heist-op-den-Berg.





"Het project telt één woning met één slaapkamer. De overige woonsten tellen twee, drie of vier slaapkamers. De bouw van de 28 wooneenheden zou zo'n 600 kalenderdagen duren. Medio 2020 zouden de woningen klaar zijn voor verhuur." In de nieuwe wijk is er ook plaats voor het lokaal dienstencentrum Het Kruispunt, recent door het nabijgelegen woon- en zorgcentrum Sint-Jozef opgericht. Een deel van de centrumwerking verhuist naar een ontmoetingsruimte langs de Graanweg, om de integratie met de gemeenschap te stimuleren. De Wiekevorstse gemeenschap zal in de vorm van een vzw zich mee buigen over de evolutie van het zorgconcept.





De voorbereidende werken van de opbouw van de wijk zijn in mei gestart. Deze zaterdag gaat de officiële eerste spadesteek de grond in, en daar kijkt burgervader Luc Vleugels (CD&V) al een kwarteeuw naar uit. "Zaterdag wordt het één van mijn mooiste dagen in mijn politieke leven. Dergelijk project staat al sinds 1994, toen ik mijn debuut als gemeenteraadslid maakte, op mijn wensenlijstje. Het concept, personen met een handicap die zelfstandig wonen maar bij dagdagelijkse activiteiten wel kunnen rekenen op ondersteuning, was destijds revolutionair. Nu de verkoop is afgerond, de grond het juiste juridische statuut heeft en de huisvestingsmaatschappij de steun krijgt van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, kan er na 25 jaar gebouwd worden", vertelt Vleugels. Het zorgproject langs de Graanweg heeft een prijskaartje van 5 miljoen euro, waarvan 620.000 euro wordt geïnvesteerd in de de bouw van een ontmoetingsruimte, waar onder andere Het Kruispunt zich zal vestigen.