213.000 euro subsidie voor buitenschrijnwerk academie 02u32 0 Heist-Op-Den-Berg Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg mag rekenen op een Vlaamse energiesubsidie van 212.956,65 euro voor nieuwe ramen van het academiegebouw aan de Oude Godstraat.

De gemeente wil na de uitbreiding van de academie, in de vorm van een nieuwbouw, werk maken van de renovatie van het huidige academiegebouw. Daar hoort nieuw buitenschrijnwerk bij.





"We willen in de toekomst het academiegebouw zo energieneutraal mogelijk maken. In de nieuwbouw zijn we van plan om twee warmtepompen installeren, maar we richten ons ook op de huidige infrastructuur. De ramen die momenteel in het gebouw staan, gaan al vele jaren mee. Deze subsidie zal dan ook uitbesteed worden aan het buitenschrijnwerk, glas en de ramen van het academiegebouw", aldus Wim Van den Bruel (CD&V), schepen van Energie in Heist.





De renovatie staat gepland in 2020. (AVH)