2018 telde minder ongevallen en geen dodelijke slachtoffers in Mechels arrondissement Antoon Verbeeck

17 maart 2019

Het aantal nachtelijke weekendongevallen in onze provincie is het afgelopen jaar gedaald. In 2017 werden er 429 ongevallen geteld, in 2018 waren dat er 411, ofwel een daling van 4 procent. 68 van die 411 ongevallen gebeurden op snelwegen. “In het arrondissement Mechelen waren er in 2018 59 ongevallen, 5 minder dan in 2017. Er vielen vorig jaar geen dodelijke verkeersslachtoffers in het arrondissement, in 2017 waren dat er 2. Ook het aantal zwaargewonden ging in deze regio naar beneden: van 14 naar 5. Dit arrondissement werkt. Het zet heel hard in op het terugdringen van weekendongevallen”, aldus Berx.

Het aantal bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, steeg wel. In 2018 had 3,1 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel op, in 2017 2,8 procent. Het aantal snelheidsduivels ging naar beneden: van 10,4 naar 8,9 procent. De gouverneur maakte de cijfers zaterdagavond bekend tijdens haar bezoek aan een WODCA-actie ter hoogte van drankenhandel De Kievit in Heist-op-den-Berg. “Mijn eerste WODCA-actie als gouverneur was hier in Heist-op-den-Berg, en die zal ik nooit vergeten. De eerste wagen die werd tegengehouden was er al meteen één met alles erop en eraan: papieren niet in orde, onder invloed...”, vertelt de gouverneur. Bieke Segaert was één van de chauffeurs die op zaterdag werd gecontroleerd. “Ik heb niets op”, lacht ze. “Ik drink weinig alcohol en meestal hou ik het bij één glaasje. Het is belangrijk dat de politie deze controles doet. Het gaat tenslotte om de veiligheid van ons allemaal."

Na Heist-op-den-Berg trok ze richting een controlepost van politiezone Bodukap. Gemiddeld zijn er in onze provincie ieder weekend 140 politiemensen op de been om WODCA-controles uit te voeren. De cijfers van de actie die zaterdagavond- en nacht plaatsvond, worden op maandag bekendgemaakt.