200 jaar oud pand stort gedeeltelijk in 26 april 2018

De gevel van een 200 jaar oude woning in het dorp van Wiekevorst is gisterenochtend gedeeltelijk ingestort. Arbeiders waren voor de wegenwerken in het dorp onder de fundering van het leegstaande huis aan het graven, waarna een hoek van het pand het begaf. Er vielen geen gewonden. Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) gaf na overleg met de technische dienst, de verzekering en een stabiliteitsdeskundige het bevel om het gebouw tegen vandaag te slopen. "Het plafond dreigde naar beneden te komen. Om de publieke veiligheid te garanderen moet het pand gesloopt worden", klonk het. (AVH)