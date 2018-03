18-jarige rijdt tegen muur bij uitrijden parking Gasthuisberg 26 maart 2018

Een 18-jarige bestuurder uit Heist-op-den-Berg is zaterdagmiddag, bij het buitenrijden van de betaalparing van Gasthuisberg, met zijn auto tegen de muur gereden. De tiener bleek onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Door de botsing, in een bocht tussen twee verdiepingen in de parking, reed de man een van zijn banden lek. (KAR)