17 nieuwelingen op lijst CD&V 30 mei 2018

Meerderheidspartij CD&V heeft haar lijst voor de verkiezingen klaar. In haar zoektocht naar kandidaten vond CD&V 17 nieuwe mensen om de lijst te versterken. Vier van die nieuwelingen zijn jonger dan 25 jaar.





Naast die nieuwe kandidaten nemen alle CD&V-leden die momenteel deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen opnieuw deel aan de verkiezingen. Lijsttrekker is zoals verwacht burgemeester Luc Vleugels. Eerste schepen Eric Verbist, in 2012 nog lijstduwer, verhuist naar de derde plaats. Tussen de twee heren in krijgt Ann Van den Meutter een plaatsje op de lijst. Verder staan ook schepen van onder andere Ruimtelijke Ordening, Landbouw en Wonen Wim Van den Bruel (5de plaats), OCMW-voorzitter Dirk Van Noten (7de plaats) en voorzitter van de gemeenteraad Bernadette De Cat (34ste plaats) op de lijst. Schepen van onder andere Financiën, Toerisme en Evenementen Carl Verelst is lijstduwer. (AVH)