14de editie Hestival lokt 10.000 bezoekers 27 augustus 2018

Zeker 10.000 bezoekers zakten zaterdag af naar het Cultuurplein in Heist-op-den-Berg voor de 14dee editie van Hestival. "Het was op alle vlakken een topeditie!", klinkt het bij de organisatie, die voor de organisatie van het gratis evenement kan rekenen op wel 300 vrijwilligers.





"We gingen zaterdag van start met Ghost Rockers voor de kleinste muziekliefhebbers, en meteen stond het festivalterrein helemaal vol", zegt Robin Bastaens van Hestival. "Daarna volgde het klassieke dipje wanneer iedereen iets gaat eten, maar tijdens de optredens van CPeX, Daan en Skyve ft. Eva De Roo stond het Cultuurplein alweer helemaal vol. Het weer was iets minder, maar we waren al héél blij dat het niet regende. Hestival werd ook dit jaar weer gecombineerd met Heist Loopt & Zingt op zondagnamiddag- en avond, tegen maandagmiddag moet de afbraak rond zijn en beginnen we te denken over Hestival 2019." (EDT)