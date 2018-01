12-jarige stelt eerste keer kunst tentoon MIRTE PEETERS EXPOSEERT VEERTIEN WERKEN IN BIBLIOTHEEK ANTOON VERBEECK

23 januari 2018

02u49 0 Heist-Op-Den-Berg Mirte Peeters uit Booischot mag begin volgende maand dertien kaarsjes uitblazen, maar dat is aan haar tekeningen niet te zien. Als een volleerd kunstenaar maakt ze al sinds haar achtste tekeningen en schilderijen. Deze en volgende maand kan je haar beste werken bekijken in de bibliotheek van Heist-op-den-Berg.

Weinigen die het tekentalent van Mirte bezitten, en zeker niet op die jonge leeftijd. Of het nu een vos, hert of portret is; de jonge Booischotse zet het allemaal op papier alsof ze nooit iets anders gedaan heeft. Haar talent is ook de verantwoordelijken van de bibliotheek van Heist-op-den-Berg niet ontgaan. Deze en volgende maand hangen veertien van haar werken in de bib.





"Sinds mijn vierde ben ik al creatief bezig. Ik hield toen enorm veel van knutselen en dingen in elkaar steken. Rond mijn achtste begon ik steeds meer te tekenen en te schilderen. Ondertussen werk ik zowel met potlood als met acrylverf", vertelt Mirte. "In het begin leerde ik veel van tutorials op YouTube en tekende ik strips na. Nu zoek ik meestal afbeeldingen via het internet op. Sinds het eerste leerjaar volg ik les in de Tekenacademie in Heist-op-den-Berg, waar ik ontzettend veel leer. Inspiratie haal ik op Instagram of bij andere kunstenaars."





"We hebben Mirte ontdekt toen zij reageerde op onze oproep. We zochten amateurkunstenaars die hun werk graag zouden tonen in de bib", zegt Bart Mariën van de bibliotheek in Heist-op-den-Berg. "Normaal gezien hangen we geen kindertekeningen op, maar op basis van de foto's die Mirte ons stuurde, besloten we om haar toch een tentoonstelling te gunnen. Haar werk kan je moeilijk kindertekeningen noemen."





"Heel trots"

"Ik heb al verscheidene positieve reacties ontvangen op mijn tentoonstelling. Het is gek om mijn tekeningen en schilderijen hier te zien hangen, maar ik ben natuurlijk wel heel trots. Dit is allemaal nieuw voor mij, want ik heb nooit eerder iets tentoongesteld. Het smaakt naar meer", lacht Mirte.





"Als ik geen schoolwerk heb, zit ik te tekenen of te schilderen. Dat is het liefste wat ik doe. Later wil ik mijn brood verdienen met tekenen, als illustrator. Ik weet dat zoiets niet simpel is, maar als ik blijf tekenen en ik steeds beter word, lukt het me misschien wel."





Mirte is te volgen op Instagram via het account mirte_art.