11.11.11. ontvangt 13.000 euro van gemeente Antoon Verbeeck

22 december 2018

De gemeente Heist-op-den-Berg steunt 11.11.11. met een toelage van 13.000 euro, dat heeft het scheppencollege recent beslist. Sinds 2010 wordt in het gemeentebudget steeds een bedrag voorzien om de 11.11.11-campagne in Heist-op-den-Berg financieel te ondersteunen. “Voor elke euro die de gemeentelijke 11.11.11-campagne opbrengt, wordt één euro aan 11.11.11 geschonken, met een maximum van 13.000 euro. De financiële actie in Heist-op-den-Berg brengt in totaal steeds meer op dan 13.000 euro. Ook in 2018 werd het bedrag van 13.000 ruim overschreden. Daarom beslist het college om ook dit jaar 11.11.11. te steunen met een bedrag van 13.000 euro”, klinkt het.