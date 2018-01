104-jarige Berta houdt niet van klagen 19 januari 2018

Euphania 'Berta' Vonckx werd gisteren 104 jaar en is daarmee de oudste Heistenaar.





Berta is geboren en getogen in Heist-Goor en woont daar nog steeds. Ze heeft zeven kinderen, zestien kleinkinderen en 26 achterkleinkinderen. "Ons moeder haar motto is: 'klagen helpt niet'. Maar of dat geheim is om zo oud te worden...", vertelt Berta's oudste dochter Mia Bruyndonckx. "Haar gezondheid is wat je van een eeuweling kan verwachten. Wat ze nog wel goed kan en graag doet, is eten. Hoe lekkerder, hoe liever. Ze houdt er ook van wanneer we met de familie tot bij haar komen." De familie kwam dan ook samen om de verjaardag van Berta te vieren. Een delegatie van het schepencollege van Heist-op-den-Berg vierde mee.





Op het einde van dit jaar, op 23 december, wordt met Booischottenaar Jef Heremans opnieuw een inwoner van Heist-op-den-Berg 104 jaar. (AVH)