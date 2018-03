"Ze gooiden kushandjes naar getuigen" RAMKRAKERS KRANTENWINKELS RISKEREN TOT NEGEN JAAR TIM VAN DER ZEYPEN

30 maart 2018

02u29 0 Heist-Op-Den-Berg Zes Roemenen, die volgens het parket maanden aan een stuk krantenwinkels in onze regio terroriseerden, moesten gisteren voor de rechtbank verschijnen. Slechts een van hen daagde op. Tegen hem werd negen jaar effectief gevorderd. Hij zou mee verantwoordelijk zijn voor tientallen ramkraken.

De bende was volgens openbaar aanklager Linda Devriendt bijzonder actief tussen 2012 en 2013. Er werd toen brutaal ingebroken in tientallen krantenwinkels in Heist-op-den-Berg, Putte, Beerzel en elders in heel Vlaanderen. De bende ging ook zeer professioneel te werk. "Zo werd er eerst een voertuig gestolen. Meestal een met een grote koffer of een met een grote laadcapaciteit", zei de openbaar aanklager. "Nadien werd een nummerplaat gestolen en vervolgens werd er naar de krantenwinkel gereden. De buit bestond, met uitzondering van een inbraak in een tuincentrum, veelal uit sigaretten."





De daders deinsden er ook niet voor terug om meermaals terug te keren naar een eerder geviseerde krantenwinkel. Zo kreeg krantenwinkel 't Bareeltje in Putte hen maar liefst vier keer over de vloer. Verschillende andere winkels soms drie keer. Een van de zaakvoerders nam na het derde feit een bijzondere drastische beslissing. Hij sloot zijn zaak ondanks de nog lopende lening en zware afbetaling. "Wij woonden boven de zaak en hebben elke inbraak intens meegemaakt. Mijn kinderen worden nog steeds hysterisch bij het horen van lawaai 's nachts en mijn vrouw heeft het nog bijzonder moeilijk", klonk het bij die zaakvoeder.





Gisteren kwamen er zich een zestal gedupeerden burgerlijke partij stellen. Een minderheid in vergelijking met het aantal feiten dat het parket de zes Roemenen uit Nederland ten laste legt. Zo is er sprake van meer dan twintig ramkraken waarvan het merendeel ook effectief lukte.





Koelbloedigheid

Naast het professionele karakter, viel bij het parket ook de koelbloedigheid van de daders op. "Ze schrikten niet bij een inbraakalarm of zelfs niet wanneer ze werden betrapt. Soms zwaaiden ze doodleuk naar de getuigen, gooiden ze een kushandje of begonnen ze vrolijk te dansen", besloot procureur Devriendt. Zij vorderde tegen Nicolai B. (41) een effectieve celstraf van negen jaar effectief. Hij riskeert ook een geldboete van 5.500 euro. Alle andere verdachten tussen de dertig en veertig jaar oud, stuurden gisteren hun kat naar de rechtbank. Tegen hen werden celstraffen van vijftien maanden tot zes jaar geëist.





De verdediging van de veertiger kwam gisteren nog niet in actie. Binnen twee weken zal er pas gepleit worden. B.'s advocaat Frédéric Thiebaut neigt naar de vrijspraak. Er zou naar verluidt te weinig concreet bewijs zijn