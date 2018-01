"Wie heeft onze zitbank aan de Nete meegenomen?" 02u54 0 Foto Marc Aerts Tim Peeters met de kinderen Lilly en Vic, en de hond van het gezin op de plaats waar de zitbank is verdwenen.

Tim Peeters (36) uit Itegem is via Facebook een zoekactie gestart naar een verdwenen houten zitbank die tot voor kort aan de Nete stond. Tim heeft de bank enkele maanden geleden aan de rivier gezet, wat omwonenden en wandelaars konden appreciëren. Op 1 januari heeft iemand de bank meegenomen. "Een drietal maanden geleden heb ik de bank een mooi plaatsje langs het water gegeven. Je hebt zicht op de Heistse berg en je ziet in de verte de watertoren en de kerk. Telkens als ik er met mijn kinderen en de hond ga wandelen, nemen we op de bank een pauze en genieten we van het uitzicht", vertelt Tim. "De bank werd ook gesmaakt door andere wandelaars en ik kreeg al positieve reacties. Op 1 januari ontdekte ik dat ze verdwenen was." Wie de bank heeft meegenomen, is onduidelijk. Op Facebook werd de post van Tim al meer dan honderd keer gedeeld. "De kans is klein dat de dief de bank zal terugplaatsen, maar ik moet iets proberen. De bank vormt echt een meerwaarde voor de vele wandelaars." (AVH)