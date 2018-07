"Wie er vroeg bij is, is zeker van plaatsje" FANDORPEN RODE DUIVELS VERWACHTEN NIEUWE STORMLOOP MORGEN ANTOON VERBEECK

09 juli 2018

02u36 0 Heist-Op-Den-Berg De Rode Duivels zorgen voor gouden tijden voor de organisatoren die uitpakken met grote schermen in onze regio. Vrijdagavond werden in de talloze fandorpen in onze regio records verbroken. De organisatoren verwachten morgen een nieuwe stormloop en vragen aan fans om zo vroeg mogelijk naar de grote schermen af te zakken.

Duizenden fans trokken op vrijdagavond naar onder andere fandorpen in Mechelen, Lier en Zonderschot. Liters bier en frisdranken gingen er over de toonbank en records sneuvelden, en dat zal dinsdag niet anders zijn.





"Vrijdagavond waren er ongeveer 8.000 fans van de partij, een verbetering van het record dat we haalden tijdens de match van België tegen Japan. Toen zaten we aan net geen 8.000 aanwezigen. Dat is trouwens onze maximumcapaciteit. In totaal werden er zo'n 110 vaten bier van 50 liter leeggedronken en nog meer water en frisdrank. Met dank aan het warme weer én het goede resultaat van de Duivels", zegt Roeland Tordoir, van Hyundai Fan Park Mechelen. "Een uitbreiding van ons fanpark is onmogelijk, aangezien we onze togen en Business Area niet kunnen verplaatsen. Eens ons park de maximumcapaciteit heeft bereikt, gaan de poorten toe. Daarom raden we aan om dinsdag al zo vroeg mogelijk naar het fanpark te komen."





Niet teleurstellen

In Lier, bij het fandorp Het Rode Plein op de Grote Markt, klinkt een gelijkaardige oproep.





"Bij ons geldt: vol is vol", legt Sander De Swert uit. "We willen zo weinig mogelijk mensen de toegang weigeren en teleurstellen, maar we moeten de veiligheid van de aanwezige voetbalsupporters garanderen. Wie er vroeg bij is, is zeker van zijn plaats."





Ook in Lier liep het aantal fans op vrijdag in de duizenden.





"Hoeveel precies is moeilijk te zeggen, want er zaten er ook op de verschillende terrasjes aan de Markt. Het waren er wel een pak meer dan de vorige wedstrijd. Een opvallende vaststelling vrijdag: er waren ontzettend veel vrouwen aanwezig. We zijn uiteraard zeer blij dat ons dorp een succes is, maar vergis je niet; daar wordt hard voor gewerkt. Na elke match breken we ons fandorp opnieuw af. Zo moesten we vrijdag na de wedstrijd nachtwerk leveren, om de Grote Markt vrij te maken voor de zaterdagmarkt. We hebben het er graag voor over hoor. Wat we nu meemaken is uniek."





In Zonderschot, een parochie in Heist-op-den-Berg, wordt er eveneens hard gewerkt. Zelfs dit weekend.





"We hebben onze tribune zeven meter naar achteren plaatsen. Op die manier kunnen we een duizendtal extra Rode Duivels-fans verwelkomen. Vrijdag telden we 3.200 supporters, een record. 880 bakken bier werden er verkocht", vertelt Steven Heremans van de organisatie.





"Morgen wordt er een nieuwe record gevestigd, daar mogen we toch zeker van zijn. Want er is deze keer geen concurrentie van de Chiro Feesten in Heist en Rock Werchter. Wij zijn er alvast op voorbereid; er komt extra security en de paletten bier zijn besteld."