"Waar een 16-jarige over schrijft? De liefde, natuurlijk" NOG IN MIDDELBAAR, MAAR RUNE BRENGT AL EIGEN CD UIT ANTOON VERBEECK

13 februari 2018

02u47 0 Heist-Op-Den-Berg Als ze niet op de Chiro of op school zit, is de kans groot dat je de 16-jarige Rune Van den Notelaer achter haar gitaar of microfoon kan vinden. Met zo'n vijftig optredens en een performance op radiozender Q-music op haar teller, stelt de tiener uit Schriek op 24 februari haar eerste cd voor in de feestzaal Joki in Itegem.

Runes muzikale verhaal begon in 2015 met een optreden tijdens Lokale Helden in Keerbergen. Haar ervaring: zingen onder de douche en het meezingen van K3-liedjes als klein meisje. Sindsdien heeft ze zowat in alle hoeken van de regio en ver daarbuiten gespeeld.





Onverwacht

"Eigenlijk is het allemaal heel onverwachts begonnen, want ik kom niet uit een muzikale familie. Een vriendin speelde piano en ik ging een keer bij haar langs om wat mee te zingen. Haar ouders zeiden me nadien dat ik 'iets moest doen' met mijn stem. Op 1 april 2015, met Lokale Helden in Keerbergen, stond ik voor de eerste keer op een podium. Mijn moeder had me eerst nog langs iemand gestuurd van wie de kinderen op zangles zaten. Om zeker te zijn dat ik niet zou afgaan. Hij reageerde gelukkig positief", lacht Rune. "In Keerbergen kreeg ik de zaal stil en dat gaf me de zin om nog meer op te treden en muziek te maken."





Op Runes cv staan ondertussen de Primusfeesten in Haacht, de Chirofeesten van Chiro Heist -Centrum, waar Rune lid van is, en de Molenfeesten in Keerbergen.





Q-Beach House

In Berlaar-Heikant won ze een talentenjacht en in het Q-Beach House van radiozender Q-music bracht ze live op de radio een cover van 'Addicted To You' van Avicii en een eigen nummer. "Er zijn maanden dat ik elk weekend moet optreden, want naast soloartiest ben ik ook zangeres bij de coverband Secret Faith, maar gelukkig lijden mijn schoolresultaten er niet onder en krijg ik veel steun van mijn ouders. Voor een andere hobby zouden ze ook met mij moeten rondrijden, zeggen ze. Ik moet bekennen dat het soms wel heel druk is, maar ik amuseer me. Dat is het belangrijkste."





Fier op resultaat

Zaterdag 24 februari staat Rune opnieuw op de planken, voor de voorstelling van haar eerste cd met zelfgeschreven nummers.





"Ik probeer er echt mijn werk van te maken en ik schrijf niet om te schrijven. Het moet een betekenis hebben. Waar een 16-jarige zoal over schrijft? Vriendschap, karaktereigenschappen en natuurlijk de liefde. Ik ben echt fier op het resultaat. Het was ook een hele ervaring om in een studio aan mijn muziek te werken, en de opbouw van mijn cd mee te maken. Of ik ooit bekend wil worden met mijn muziek? Dromen mag natuurlijk en het zou mooi zijn, maar ik weet niet of zoiets realistisch is. Ik ben al content met wat ik nu doe. Het mag van mij blijven zoals het is." De cd-voorstelling in Joki start om 19 uur. Meer informatie vind je op www.runemusic.be