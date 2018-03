"Verkeerspaaltjes gevaarlijk voor fietsers" 17 maart 2018

Twee jonge fietsers zijn op woensdagavond gevallen omdat ze gehinderd werden door de omvergereden paaltjes in het dorp, dat meldt gemeenteraadslid voor N-VA en inwoner van Itegem Patrick Cottenie. Het raadslid wil dat de gemeente maatregelen neemt. "De fietsers hebben gelukkig alleen maar blauwe plekken opgelopen. De beruchte paaltjes haalden reeds in 2017 het nieuws. Het ene sneuvelt na het andere en het wordt dus blijkbaar alleen maar erger. In juni verleden jaar werd het gevaar van deze paaltjes reeds voorgelegd aan de gemeente en werd een verdere evaluatie beloofd. De oplossing moet er nu meteen komen", zegt Cottenie. Bij het gemeentebestuur kwam er geen melding binnen van een valpartij in het dorp. De paaltjes, die permanent worden geëvalueerd, blijven staan maar de gemeente staat open voor suggesties. (AVH)