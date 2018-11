(UPDATE) Parket bevestigt: “Sterke aanwijzingen dat brand werd aangestoken” Loods ‘Steigerbouw AMK’ zwaar beschadigd, geen probleem met opstart werven Tim Van der Zeypen

05 november 2018

17u30 9 Heist-Op-Den-Berg De brand in de loods van Steigerbouw AMK van afgelopen nacht werd aangestoken. Een verdachte is nog niet in beeld. De brand vernielde de hele loods maar het werk van maandag kwam niet in gedrang.

Nadat de brand van afgelopen nacht de hele loods van de Heistse stellingbouwer in de Impulsstraat vernielde, stuurde het parket een branddeskundige en het labo van de Federale Politie ter plaatse. Daarnet bevestigde politie en parket dat er sterke aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Het onderzoek gaat inmiddels verder. Een verdachte is voorlopig nog niet in beeld. Zaakvoerder Stefan Aerts van AMK Steigerbouw tast in het duister: “Geen idee wie dit zou hebben gedaan.” Stefan was vannacht de eerste die de brand had opgemerkt. De zaakvoerder woont bovenaan de Loods. “Ik werd gewekt door een luid knal. Vermoedelijk enkele houten balken die naar beneden vielen”, zegt Stefan. “Toen ik ging kijken zag ik dat de loods vol rook stond en merkte ik in de verte een rode gloed op.”

SOS-knop

Aangeslagen probeerde Stefan de hulpdiensten te verwittigen. Maar dat was niet zo vanzelfsprekend. “Mijn gsm-toestel had ik niet bij en de vaste telefoonlijn werkte ook niet meer omdat de elektriciteit was uitgevallen. Bovendien lagen alle buren nog te slapen dus ik zag niet meteen oplossing”, klonk het. “Tot ik aan de SOS-knop in mijn wagen dacht. Ik ben in mijn auto gaan zitten en heb via die knop de hulpdiensten kunnen verwittigen.” De brandweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse en dat was maar net op tijd. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen al uit de loods”, vertelt brandweerkapitein Gert Creemers. “Enkele minuten later en de brand had nog feller geweest en de schade nog groter.”

Loods vernield

De hevige hitte richtte alsnog heel wat schade aan. “Het hele plafond over de ganse dertig meter is gewoon weggesmolten”, zucht Stefan. “Alles is weg. De elektriciteit is stuk, de TL-lampen zijn vernield en ook het dak raakte zwaar beschadigd.” De brandhaard situeerde zich volgens de brandweer links achteraan en beperkte zich tot een driehonderdtal planken. “Deze worden gebruikt voor de stellingen”, luidde het nog. “De planken moesten met een vorkheftruck uit de loods worden gehaald om ze vervolgens uit elkaar te trekken en na te blussen. Deze zijn allemaal vernield.” Tot slot liep ook Stefan’s woning schade op. Het ging volgens de zaakvoerder voornamelijk om rookschade en geurhinder. “Ik hoop dat ik er opnieuw terecht kan. Zo niet, kan ik wel elders terecht”, vertelt Stefan.

Hinder voor de bouwwerven waar AMK stellingen moest gaan opbouwen, was er voorlopig niet. “Buiten twee werven konden we maandag overal opstarten”, besluit Stefan. “Alleen hoop ik dat de loods snel wordt vrijgegeven. Alles wat ik nodig heb voor de opbouw van stellingen de komende dagen liggen daar.” Bij de brand raakte niemand gewond maar de waakhond van Stefan overleefde de brand niet.