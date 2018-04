"Twijfels over toekomst in wereldje" AALEX (24) BRENGT EXAMENVOORSTELLING 'DRIVE' IN EIGEN GEMEENTE ANTOON VERBEECK

11 april 2018

02u55 0 Heist-Op-Den-Berg De Heistse Aalex Vertommen (24), studente aan het conservatorium van Maastricht, staat in juni met haar examenvoorstelling op de planken van het Heists Kamertoneel. Met 'Drive' sluit ze na zes jaar haar opleiding tot Master in muziek en theater af. "Ik heb er bewust voor gekozen om in Heist in première te gaan. Ik krijg hier ontzettend veel steun."

Fans van het betere Heistse zangtalent kennen Aalex ongetwijfeld als frontvrouw van coverband Lexington Steel, haar performances tijdens de Avond voor de vrede en in winterbar Moose of als gewezen zangeres van de Studio 100 Band. 'Drive' gaat over motivatie zoeken en er alles aan proberen te doen om deze te vinden. Ik ben deze voorstelling vorig schooljaar beginnen maken omdat bij mij de motivatie om verder te gaan als artiest ver zoek was. De muziekwereld is een harde stiel met veel onzekerheden. De twijfels die ik nog heb over mijn toekomst in het wereldje komen aan bod in het stuk", legt Aalex uit. "Er zitten enkele monologen in en een paar dialogen, maar er is steeds interactie met iedereen op het toneel. Samen met mijn vriend Ralph Hermans, bassist van Tourist LeMC en theColorGrey, bewerkte ik bestaande nummers, zodat we die met onze beperkte bezetting live kunnen brengen. Mijn broer Wannes zal de voorstelling mixen."





Bijna uitverkocht

"Ik heb er bewust voor gekozen om in Heist-op-den-Berg in première te gaan. Ik heb hier ontzettend veel mensen die mij steunen. Er zijn heel wat sponsors uit de regio die zich hebben ingezet om mij financieel te steunen voor deze voorstelling en ook de ticketverkoop verloopt vlot. De helft van de 240 beschikbare tickets is ondertussen verkocht, vrijdag is al bijna uitverkocht. Het is zeker mijn bedoeling om na Heist ook nog op andere plaatsen te spelen. Op 19 juni speel ik sowieso nog in de muziekgieterij in Maastricht, en ook mijn jury zal aanwezig zijn. Dat staat op punten ja, maar tenzij ze mij een flinke loer draaien, komt dat wel goed."





"Dit is nu mijn zesde jaar aan het conservatorium van Maastricht. Het studeren is nu wel goed geweest", lacht Aalex. "Ik ben ondertussen klaar om de stap naar 'het echte leven' te zetten; huisje, tuintje, kindje... Ik ben momenteel op zoek naar een halftijdse job in de culturele sector, waarvoor ik mijn minor in music management kan gebruiken. Maar ik wil zeker nog aan verschillende artistieke dingen meewerken. Met Lexington Steel zou ik graag op regelmatige basis optreden en met het Heistse 'pop-up koor', een amateur-vrouwenkoor, wil ik nieuwe projecten uitwerken. Een muziekcarrière of niet, ik blijf me amuseren."