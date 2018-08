'Stappen voor Tiele' zet uniek medisch verhaal in de schrijnwerpers 10 augustus 2018

02u41 0 Heist-Op-Den-Berg Tien sportievelingen nemen straks deel aan de Dodentocht om Tiele Van Doninck, de jongen van 4 uit Itegem die allergisch is aan zowat alles, een hart onder de riem te steken. "We willen het gezin van Tiele steunen", klinkt het bij de stappers.

Vorig jaar wandelde Kevin Bornain, de nonkel van Tiele, de 100 kilometer van de Dodentocht uit met een T-shirt waarop een foto van zijn neefje stond. Dit jaar krijgt de man gezelschap van negen metgezellen. "Zowel familie, vrienden als kennissen nemen dit jaar deel. Zelf zal de papa van Tiele, ikzelf en een aantal vrienden zaterdag zorgen voor de nodige steun en bevoorrading van de stappers", legt de tante van Tiele Ellen Torfs uit. "Tiele zal zelf niet in Bornem aanwezig zijn, maar via de trackingoptie van de website van de Dodentocht kan hij de stappers volgen. Deze week hebben Tiele en zijn gezin de deelnemers een persoonlijk bedankje gegeven en succes gewenst."





Meer aandacht

"Onze stappers hopen hierdoor het gezin van Tiele een hart onder de riem te steken. Zonder onze stappers en bevoorraders hadden we dit ook niet kunnen realiseren, een dikke dankjewel", zegt Ellen. "Omdat er nu tien wandelaars deelnemen, hopen we dat er meer aandacht komt voor het verhaal van Tiele. Wie weet wordt het door iemand uit de medische wereld opgepikt en komen we op termijn te weten welke aandoening hij heeft." De tien deelnemers, waarvan het voor de meesten de eerste deelname aan de Dodentocht is, hebben een ludieke pronostiek op poten gezet. Meer informatie over de pronostiek van 'Stappen voor Tiele' vind je op de Facebook-pagina 'In Tieles verhaal staat jeuk centraal'. (AVH)