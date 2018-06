"Stap vooruit voor bezoekers met autisme" OOK ANN CEURVELS BLIJ MET NIEUWE BROCHURE ATTRACTIEPARKEN WANNES VANSINA

19 juni 2018

02u48 0 Heist-Op-Den-Berg Twintig parken uit onze regio doen mee met 'Toerisme voor Autisme'. Ze bieden brochures aan die kinderen met autisme op alle mogelijke manieren voorbereiden op de attracties. "Dankzij dit initiatief is een bezoek met mijn zoon niet alleen meer werken, maar ook genieten," zegt actrice Ann Ceurvels.

Op uitstap gaan is voor veel mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) een hele opgave. Een overdaad aan prikkels en onverwachte situaties veroorzaakt vaak veel stress, waardoor ze volledig kunnen blokkeren. Autisme is echter onzichtbaar. "We hebben aandacht voor veel doelgroepen, maar autisme stond niet op onze radar. Wij dachten er eerlijk gezegd gewoon niet aan", geeft Dries Vanhove van Zoo Planckendael eerlijk toe bij de voorstelling van het project in het dierenpark bij Mechelen. Bij de andere attracties was het niet anders. Toerisme Provincie Antwerpen wist de zoo en negentien andere trekpleisters evenwel snel te overtuigen om mee te stappen in het project. "Geen evidentie", zegt gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes. "Sociaal toerisme steunt vooral op morele overtuiging. Het winstaspect is eerder beperkt."





Medewerkers op cursus

De twintig attractieparken stuurden hun onthaalmedewerkers naar een cursus 'Hoe omgaan met mensen met ASS' en lieten hun attractie screenen door experte Sien Depoortere. De master in de klinische psychologie van de UGent bracht de valkuilen in kaart en stelde vervolgens voor elke attractie afzonderlijk een stappenplan op. Het plan vertelt in detail wat je tijdens je bezoek kan verwachten en wat er van jou verwacht wordt, en dat aan de hand van foto's, kaartjes, pictogrammen en korte beschrijvingen.





Bruikbaar voor veel mensen

Actrice Ann Ceurvels en haar tienerzoon Billy hebben zo'n stappenplan uitgetest in het Fort van Breendonk, en het werkte. "Fantastisch", aldus Ceurvels. Want op uitstap gaan met het gezin is voor haar soms een hele opgave. "Maak ik een uitstap met mijn man, dan is dat genieten. Doen wij dat met onze zoon, dan is dat werken. Dan moeten wij telkens vooruit om de situatie te verkennen en om onze jongen voor te bereiden. Dit project neemt een stuk van die last weg. Ik ben er trouwens van overtuigd dat dit bruikbaar zal zijn voor een ruimere doelgroep", aldus Ceurvels, die ook kind- en gezinscoach is.





Gedeputeerde van de provincie De Haes hoopt dat het project snel wordt opgepikt door andere attracties en provincies. "We doen pionierswerk, net zoals we dat jaren geleden met G-sport deden. We zouden graag snel logies meekrijgen", alsnog De Haes. De stappenplannen zijn terug te vinden op de websites van de attracties en op www.toerismevoorautisme.be.