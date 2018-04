"Schoolkamperen is onder controle" OPVALLEND RUSTIG AAN DE POORTEN DANKZIJ CAPACITEITSUITBREIDING ANTOON VERBEECK WANNES VANSINA

17 april 2018

02u45 0 Heist-Op-Den-Berg Het schoolkamperen in Mechelen lijkt over zijn hoogtepunt heen. Gisteren hadden nog slechts aan vier scholen ouders postgevat, veel minder dan de voorgaande jaren. De capaciteitsuitbreiding van de afgelopen jaren is een verklaring, de ontmoediging van de ouders door de directies een andere.

In Mechelen zoeken 1.174 kindjes geboren in 2016 een school, van wie er 668 broers en zussen en kinderen van personeel al zeker zijn van hun plaats. 506 kunnen vanaf woensdag inschrijven. Aan Het Zonnehuis, een bijhuis van freinetschool Villa Zonnebloem, wordt al meer dan een week gekampeerd, berichtten we eerder. Aan de andere Mechelse schoolpoorten blijft het opvallend rustig. In het centrum van de stad zaten gistermiddag enkel aan de Wondertuin in de Bleekstraat kampeerders, vier om precies te zijn.





"Het was niet mijn opzet om te gaan kamperen, maar je wordt daar voor een stuk in meegesleurd. De leerkrachten hebben mij overtuigd mijn kind hier in te schrijven, maar omdat er maar die plaatsen zijn voor niet-indicatorkinderen, had ik geen keuze dan hier zondag te komen zitten", vertelt mama Ann-Sophie. Aan de Luchtballon in de Nieuwe Beggaardenstraat in het geheel geen kampeerders, voor het eerst in jaren. "Ik heb ouders bij de rondleidingen afgeraden om te kamperen. Ik denk ook niet dat het nodig is", zegt waarnemend directeur Geert Vandezande.





Tent

Het blijft niet bij woorden alleen. Ouders krijgen in beide scholen ook geen ruimte meer ter beschikking, terwijl dat de voorgaande jaren nog wél het geval was. Ook buiten het centrum wordt gekampeerd. De Sint-Lambertusschool in Muizen zette gisteren een tent om de ouders die zich daar gisteren aanboden 'onderdak' te bieden en ook in De Vlieger in Heffen wachten mama's en papa's het inschrijvingsmoment af. "Mede dankzij de capaciteitsuitbreiding is de situatie nu onder controle. In Mechelen is er in elke school plaats voor ieder kind. Meer zelfs: 95% van de kinderen kan naar een school van de eerste keuze", zegt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA). Over uiterlijk twee jaar zou het schoolkamperen volledig van de baan moeten zijn. "Nog deze legislatuur zou er in Vlaanderen een eenvormig digitaal aanmeldingssysteem voor schoolinschrijvingen in het lager en secundair onderwijs komen, gericht op een sociale mix. Dit moet ervoor zorgen dat er zich nergens nog kampeertoestanden voordoen."





Ook buiten Mechelen wordt gekampeerd, aan de basisschool van het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg. Dat sinds dit weekend. Gisteren zaten er achttien ouders. "Ik wou geen risico's nemen en zeker zijn van een plaatsje voor mijn zoon", zegt Glen Van Camp, vader van Thibo. "De eerste overnachting verliep goed. We kregen de parochiezaal aan de overkant van de school ter beschikking." Het is het derde jaar op rij dat de basisschool kamperende ouders over de vloer krijgt. "We hebben een aparte ruimte voorzien waar ze kunnen babbelen en koffie drinken. Voorlopig heeft iedereen nog één van de 23 vrije plaatsjes beet", aldus directeur Petra Verhaert.