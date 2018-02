"Meer zijn dan een slaapdorp" BUREN GROEPEREN ZICH IN NIEUW DORPSCOMITÉ ANTOON VERBEECK

19 februari 2018

02u37 0 Heist-Op-Den-Berg Een aantal inwoners van Booischot hebben zich verenigd in een dorpscomité met de naam 'Leefbaar Booischot'. Het doel van het comité: vermijden dat Booischot evolueert naar een slaapdorp, dat dag en nacht wordt geteisterd door verkeer.

Leefbaar Booischot zag het levenslicht aan de Kleine Steenweg, waar buren al langer klagen over de staat van het wegdek en het vrachtverkeer. Enkele bewoners van de straat, gesterkt met medeburgers uit de Boterstraat en Lijsterlaan, die gebukt zouden gaan onder sluipverkeer, stonden aan de wieg van het buurtcomité. "Als enkeling is het moeilijk om gehoor te krijgen, vandaar dat we ons hebben gegroepeerd in een nieuw dorpscomité. We denken dat we door de krachten te bundelen wél het verschil kunnen maken", zegt Philip Vanhelmont, inwoner van de Kleine Steenweg. "We willen absoluut geen negatief actiecomité zijn dat bij de gemeente met de vuist op tafel slaat. Wel gaan we voor een constructief overleg. Daarom is het belangrijk dat we ons voldoende informeren en ons oor te luister gaan leggen bij onze buren."





Flyers

Onder het motto van samen sterk, trokken Vanhelmont en co de afgelopen dagen de straat op om hun dorpsgenoten te laten kennismaken met Leefbaar Booischot. "Momenteel worden in de meeste straten van het dorp flyers in de brievenbussen gestoken als uitnodiging van ons eerste infomoment in maart. We hebben zo'n duizend flyers gebust. Wij willen hiermee inwoners van andere straten in het dorp mobiliseren en roepen hen dan ook op om onze groep groter te maken. Hoe groter de groep, hoe meer input we krijgen en knelpunten in ons dorp aan het licht komen", klinkt het.





Verkeer

"We willen van Booischot meer maken dan een slaapdorp dat grote delen van de dag en avond geteisterd wordt door al dat verkeer. Op onze agenda staat momenteel het aanpakken van de verkeersproblematiek, maar op langere termijn gaan we ook andere knelpunten bespreekbaar maken en aankaarten. Denk maar aan een verfraaiing van de stationsomgeving en een oplossing voor de leegstand in het dorp. Het is zeker niet de bedoeling dat we alleen de problemen overbrengen aan de gemeente. We denken ook mee na over oplossingen en willen een spreekbuis voor onze gemeenschap vormen. Om wat leven in de brouwerij te brengen, zullen we op termijn ook activiteiten organiseren." Het infomoment van Leefbaar Booischot op 9 maart start om 20 uur in de parochiezaal van Booischot.