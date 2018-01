"Meer vuilnisbakken nodig in Bergstraat en minder obstakels" 02u49 0

Michel Van Dyck (N-VA) wil meer vuilnisbakken en minder verkeersobstakels in de Bergstraat, de winkelstraat van Heist-op-den-Berg. Dit voorjaar krijgt de straat een nieuw wegdek in asfalt. De werken zijn volgens Van Dyck de ideale gelegenheid om nog aanpassingen te doen. Volgens schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld) zijn er al vuilnisbakken bijgeplaatst.





"Zowel bezoekers als handelaars ergeren zich aan het gebrek aan vuilnisbakken in de Bergstraat. Om de 50 meter zou er één moeten staan", zei Van Dyck tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond. "Bovendien worden de groene verkeersobstakels in de straat vervloekt. Er staat altijd een file en overdag houdt het verkeer zich aan de toegelaten snelheid."





Obstakels blijven

Schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld) nam akte van de voorstellen. Volgende maand komt het dossier van de Bergstraat op de gemeenteraad. "Onlangs zijn er nog een aantal vuilnisbakken bijgeplaatst. De kans dat we de snelheidsremmers weghalen, lijkt me zeer klein. Als we van de Bergstraat een asfaltbaan zonder enig obstakel maken, krijgen we direct klachten over hoge snelheden." (AVH)