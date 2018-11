‘Leidraad’ moet coalitievorming versnellen CD&V en PRO Heist laten alle partijen (behalve VB) meeschrijven Antoon Verbeeck

13 november 2018

19u07 0 Heist-Op-Den-Berg Huidige meerderheidspartijen CD&V en PRO Heist gaan samen een leidraad voor komende legislatuur neerschrijven, in de hoop de coalitievorming een versnelling hoger te schakelen. Elke partij, behalve Vlaams Belang, wordt aan tafel gevraagd.

“CD&V Heist-op-den-Berg en PRO Heist hebben besloten om een gezamenlijk, inhoudelijk project neer te schrijven dat moet dienen als leidraad om Heist-op-den-Berg de volgende zes jaar te besturen. Op die manier willen zij spoed zetten achter de coalitievorming.”

Met deze woorden kondigt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) de samenwerking met PRO Heist aan. Willen de christendemocraten en PRO Heist van lijsttrekker David Geerts met elkaar in de meerderheid, dan moeten er wel twee extra partners worden aangetrokken.

“Het gaat om een inhoudelijk project met als uitgangspunt uiteraard het verkiezingsprogramma van beide partijen. Tegelijk worden ook alle andere partijen uitgenodigd om mee te werken aan het project. Niemand wordt dus uitgesloten. Integendeel, elke geïnteresseerde partij kan van meet af aan meeschrijven aan het inhoudelijke project en zo mee haar stempel drukken”, klinkt het.

Het initiatief zal getrokken worden door huidig OCMW-voorzitter Dirk Van Noten (CD&V) en schepen Kelly Van Tendeloo (PRO Heist). De lijsttrekkers van N-VA, Open Vld, Groen en ETA+ ontvingen een uitnodiging. Voor Vlaams Belang is er geen plaatsje aan de tafel.

“Het gaat zeker niet over een poging om een anti-coalitie op te zetten tegenover de ene of de andere partij. Dit is dus anders dan in het N-VA-voorstel, dat CD&V als grootste partij wenst uit te sluiten. CD&V, dat ondanks verlies toch de sterkste partij blijft in Heist, zowel op het vlak van lijst- als wat betreft de voorkeurstemmen.”

Vleugels verwijst hiermee naar de poging van N-VA om samen met Groen en Open Vld een coalitie te vormen, met PRO Heist als vierde partner.

“We zijn gaan luisteren bij N-VA, maar wensen eerst dit initiatief een kans te geven. Ik stel vast dat 80 procent van de partijprogramma’s in Heist-op-den-Berg hetzelfde is. Laat ons het dan eerst over de inhoud van de verschillende programma’s hebben en dan aan een coalitievorming starten. Hopelijk sluiten ook andere partijen zich aan bij dit initiatief”, reageert Geerts.

De eerste vergadering vindt op woensdagavond plaats.