"Ik wou dat politie me doodschoot" PARKET VRAAGT MILDE STRAF VOOR MAN DIE AGENTEN AANVIEL MET MES TIM VAN DER ZEYPEN

30 januari 2018

02u29 0 Heist-Op-Den-Berg Stijn D. (44) uit Booischot stond gisteren terecht voor gewapende weerspannigheid. De veertiger viel midden maart 2017 enkele agenten aan met een broodmes. "Ik wou doodgeschoten worden", verklaarde hij. De man werd in zijn voet geschoten en overmeesterd. Inmiddels heeft hij spijt. Het parket vroeg een celstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel.

Op 20 maart kreeg de noodcentrale van de politiezone Heist-op-den-Berg een dringende oproep. "Er moet dringend politie komen want ik maak heel mijn familie kapot", klonk het letterlijk volgens openbaar aanklager Peter Peereboom. Verschillende agenten reageerden op de oproep en kwamen massaal ter plaatse. Daar werden ze geconfronteerd met beklaagde die hen tegemoet kwam met een broodmes van maar liefst vijftien centimeter lang. "Ik wou zelfmoord plegen maar had de moed niet. Daarom heb ik dit gedaan. Ik wou doodgeschoten worden maar ik meen het als ik zeg dat ik nooit de intentie had om de agenten te verwonden", zei D. gisteren tegen rechter Erika Colpin.





De aanwezige agenten probeerden alles in het werk te stellen om de man te kalmeren, maar de veertiger bleef hen aanvallen. "De agenten riepen meermaals naar beklaagde om het mes te laten vallen maar meneer ging daar niet op in. Hierop heeft een agent een schot moeten lossen", aldus Peereboom nog. "Hij werd geraakt in het been." De 44-jarige liep verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Het parket startte naast het onderzoek van de gewapende weerspannigheid tegelijkertijd ook nog een gerechtelijk onderzoek op naar het schietincident. Volgens het parket is dat onderzoek nog lopende.





Faillissement

De feiten worden niet betwist. "Ze werden zelfs meteen toegegeven vanop het ziekenhuisbed", zei meester Kristel Coppieters die de veertiger gisteren bijstond in zijn verdediging. De aanleiding voor alles was een zware depressie. "Mijn cliënt zag het allemaal niet meer zitten", ging de strafpleiter verder. "Zijn moeder was ziek geworden en verbleef in het rusthuis, bovendien kampte hij met duizenden euro's schulden na een faillissement." De man kampte naar verluidt al langer met psychische problemen en was in behandeling. "Hij is na de feiten blijven gaan naar de psycholoog en kreeg zijn leven ondertussen weer op orde", vulde meester Coppieters haar pleidooi nog aan. "De schulden zijn afbetaald en hij kan nu ook beter over zijn gevoelens en emoties praten."





Spijt betuigd

Openbaar aanklager Peereboom wou naast de problemen en situatie ook nog rekening houden met het feit dat beklaagde allicht geen kwade intenties had. Hij vorderde gisteren een celstraf van twaalf maanden met uitstel gekoppeld aan de voorwaarde dat hij zich psychotherapeutisch verder laat ondersteunen. Een straf waar ook de verdediging zich in kon vinden. D. nam als laatste het woord gisteren. Hij betuigde zijn spijt tegenover de politie-agent die op hem schoot alsook tegenover zijn collega's. "Ik heb hen zonder nadenken in gevaar gebracht", besloot de veertiger. Vonnis op 26 februari.





Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op 1813 of op zelfmoord1813.be.