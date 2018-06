"Ik wist niet dat ze minderjarig was" MAN (47) BESTELT ESCORTE DIE 15 JAAR BLIJKT TE ZIJN TIM VAN DER ZEYPEN

12 juni 2018

02u49 0 Heist-Op-Den-Berg Het parket in Mechelen verdenkt een 47-jarige man van aanzetten tot ontucht met een minderjarige en het bezit van kinderporno. Op zijn pc stonden foto's van een naakte vrouw. Een escorte volgens de beklaagde maar zij bleek amper vijftien jaar oud te zijn.

"Ik dacht dat ze zeventwintig jaar oud was, tegen mij zei ze zelfs twintig te zijn", aan het woord is de veertiger die gisteren aan de rechtbank een vrijspraak kwam vragen. De politie trof naar aanleiding van een onderzoek omtrent belaging op zijn computer en op een geheugenkaartje foto's aan van een jonge vrouw. "Op enkele foto's zaten ze samen in bed met een ontbloot bovenlijf, op anderen waren ze aan het kussen op de zetel", zei openbaar aanklager Peter Peereboom gisteren op zitting. De politie ondervroeg de 47-jarige en die gaf meteen toe dat het om een escorte ging. "Ik had zin in seks en heb via een website, een escortbureau gevonden. Zij zouden een dame sturen", klonk het. Het meisje op de foto werd geïdentificeerd als een minderjarige die bij politie gekend staat als wegloper én als iemand die in het verleden al in de handen van loverboys was terecht gekomen.





Geconfronteerd met het idee dat het meisje minderjarige was, ging het parket in Mechelen over tot dagvaarding. De zaak kwam gisteren voor rechter Erika Colpin. De openbaar aanklager eist nu een opsluiting van drie jaar effectief. Onder meer op basis van voorgaande veroordelingen van de veertiger. "Alleen is mijn cliënt geen seksueel crimineel", stak meester Bart Vanmarcke van wal. "Dat meneer seks wou die avond verbloemen we niet maar er is geen enkele reden om te vermoeden dat mijn cliënt wist dat ze minderjarig was."





Foto's

De verdediging benadrukte verder dat er die bewuste avond geen seks heeft plaatsgevonden en de foto's getrokken zijn op vraag van de escorte zelf. "Het zou haar opwinden en dus heeft mijn cliënt dit gedaan", klonk het nog. "Even later bleek de tijd om te zijn en moest mijn cliënt bij betalen om haar langer bij hem te houden. Iets wat hij niet kon omdat hij niet genoeg geld had op dat moment."





De raadsman van de veertiger ging dus vol voor de vrijspraak. Hij stelde zich ook de vraag waarom het escortbureau, dat het meisjes had gestuurd, gisteren niet terecht stond. "Als er zich iemand schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot ontucht met minderjarigen is het het escortbureau en niet mijn cliënt", ging meester Vanmarcke verder. "Hij is naar www.afspraakjes.com gesurft, heeft er zijn leeftijd correct ingevuld en vervolgens heeft het escortbureau een meisje gestuurd. Mijn cliënt heeft nooit gedacht dat het om een minderjarig meisje zou gaan." Ook voor het vervaardigen en het bezit van kinderporno werd de vrijspraak gevraagd. Meester Vanmarcke kon hij zich vinden in een autonome probatiestraf.





Vonnis op 25 juni.