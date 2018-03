"Ik heb geluk met mijn genen" 70-JARIGE HENDRIK GEVIERD DOOR JIU JITSU BONHEIDEN ANTOON VERBEECK

02u53 0 Heist-Op-Den-Berg Jiu Jitsu Bonheiden zette de 70-jarige Hendrik Mans uit Heist-op-den-Berg in de bloemetjes. Het ouderdomsdeken van de club traint nog elke week op hoog niveau mee met de andere leden. "Hoewel ik veruit de oudste ben in de club, wil dat niet zeggen dat ze me zachter aanpakken."

Als tiener raakte Hendrik begeesterd door vechtsporten. "Ik herinner me nog hoe de Nederlandse judoka Anton Geesink in 1961 als eerste niet-Japanner de wereldtitel judo behaalde. Dat heeft mijn interesse voor vechtsporten aangewakkerd. In die tijd kwamen sporten als judo en karate op, maar jiujitsu vond in het interessants. In 1973, op 25-jarige leeftijd, startte ik met jiujitsu in mijn toenmalige thuisstad Mechelen", legt Hendrik uit. "In 2001 begon ik in Bonheiden te trainen, nadat ik enkele jaren geen jiujitsu had gedaan wegens verplichtingen voor het werk en omdat ik graag bij mijn gezin wou zijn. Ik had de sport echt gemist: de discipline, het lichaam onder controle houden, de cultuur rond jiujitsu. Ondertussen haalde ik bij Jiu Jitsu Bonheiden een zwarte band."





Sprongen

Op woensdag werd Hendrik, die op 6 maart zeventig werd, gevierd door zijn club. "Ik probeer een voorbeeld te zijn voor andere leden en wil hen laten zien dat leeftijd maar een getal is. Het heeft met passie te maken. Hoewel ik 15 jaar ouder ben dan het op één na oudste lid van de club, wil dat niet zeggen dat ze me zachter aanpakken. Ik doe alle oefeningen, alleen bij het nemen van bepaalde sprongen pas ik. Ik mag echt niet klagen over mijn gezondheid, alleen mijn knie wil soms niet mee. Ik let wel op wat ik eet, maar niet tot in het extreme. Als er iets te vieren is, drink ik wel een pintje, maar ook daar overdrijf ik niet in. Ik probeer gewoon mijn lichaam goed te onderhouden door veel te bewegen. Twee keer in de week ga ik lopen in groendomein De Averegten in Hallaar en ik ga geregeld met vrienden bergklimmen. De spieren moeten flexibel blijven hé."





"Ik heb ook gewoon geluk met mijn genen. Als kleine jongen bij de scouts had ik al een stevig lichaam. Mijn twee dochters zijn ook altijd begenadigde turnsters geweest en mijn kleinkinderen zijn actief in judo en keurturnen. Het zit er gewoon in", knipoogt Hendrik. "Ik weet niet of ik dit nog lang kan volhouden, maar ik heb mezelf voorgehouden dat ik dit tot mijn tachtigste blijf doen. Ik geniet nog van elke training en haal veel voldoening uit het lesgeven aan de jeugdclub. We zien wel wanneer het lichaam niet meer mee kan."