"Iemand als Terpstra speelt graag met je voeten" VTM-wielerman beleeft hoogdagen als commentator en interviewer KRISTOF DE CNODDER

31 maart 2018

03u13 0 Heist-Op-Den-Berg Wie in Vlaanderen een wielerkoers op tv bekijkt, denkt er meestal de stem van Michel Wuyts bij. Maar VTM-journalist Merijn Casteleyn bewees onlangs tijdens Milaan-Sanremo dat er leven is na Wuyts. De Itegemnaar gaf voor het eerst commentaar bij een grote klassieker, met veel bijval. "Eigenlijk doe ik minstens zo graag interviews aan de meet."

Merijn Casteleyn draait al vijftien jaar mee als verslaggever in het wielerwereldje. Meestal draait hij reportages, maar twee weken geleden mocht hij voor het eerst livecommentaar geven bij een internationale topkoers. Milaan-Sanremo - waarvan VTM de uitzendrechten kon verwerven - is een van de vijf 'klassieke monumenten'. 't Is eens wat anders dan Halle-Ingooigem of Le Samyn, twee kleinere wedstrijden die Casteleyn in het verleden becommentarieerde.





"Ik ben blij dat ik al ooit wedstrijden als Le Samyn had kunnen doen, want dat is een uitstekende leerschool. Tegelijk moet ik er niet flauw over doen: Milaan-Sanremo brengt een ander gevoel met zich mee. Alleen al omdat je op voorhand weet dat er veel meer volk zal kijken. Op het piekmoment hadden we 1.150.000 kijkers. Dan moet het gewoon goed zijn."





Op de sociale media passeerden weinig giftige opmerkingen over je werk. Was je zelf tevreden?

"Ik kon er absoluut mee leven. Zeker als je weet dat we tot vlak voor de koers met technische problemen sukkelden die mijn voorbereiding voor een stuk verstoorden. Kort voor we op antenne gingen, moest ik aan een collega nog informatie vragen over de negen vluchters die op dat moment voorop reden. Bijkomende moeilijkheid was dat de koers pas echt laat open brak. Dan moet je veel tijd vol praten (lacht). Gelukkig had ik met Tom Boonen een cocommentator naast me die heel wat interessante informatie kon meegeven. Ik zat zelf de hele tijd met gespitste oren naar Tom te luisteren."





Ex-wielergod Boonen was misschien wel de ideale bliksemafleider voor jou. In wielertermen: hij zette je uit de wind.

"Des te beter dat er veel aandacht naar Tom ging. Ik ben blij dat we hem konden overtuigen om mee te gaan. We debuteerden ongeveer samen in het profwielrennen en na Toms carrière schreef ik een boek over hem."





Is voor jou het hoogtepunt van het klassieke voorjaar nu gepasseerd? VTM beschikt niet over de rechten van de andere grote koersen.

"Voor mij persoonlijk is dat een nadeel en een voordeel tegelijk. Eigenlijk doe ik nog zeker zo graag interviews aan de meet. Weet je dat ik eerst zelfs liever geen livecommentaar gaf? Het was enkel omdat mijn baas er sterk op aandrong. Nu ben ik wel blij met die ervaring, maar ik haal misschien nog wel meer plezier uit een opgemerkt interview na de finish. Bij Nederlander Niki Terpstra moet je als journalist bijvoorbeeld altijd scherp staan. Als je even niet bij de les bent, speelt hij met je voetjes. Zo iemand een microfoon onder de neus duwen, is telkens een schitterende uitdaging."





Hoe kreeg de koersmicrobe je te pakken?

"Het is niet dat ik uit een wielerfamilie kom. Toch was ik al van kleinsaf aan gefascineerd door de heroïek van de koers. Toen ik als kind op kamp was met de jeugdbeweging, ging ik elke morgen bij de kookouders in de krant kijken wat er de dag voordien in de Tour was gebeurd. In 2000, toen ik in Antwerpen voor vertaler studeerde, is het voorgevallen dat ik vroeger van een TD naar ons kot ging om de finale van de Olympische wegrit te volgen op tv. Ook van de partij was studiegenoot Jan Suykens, die nu samen met mij op de VTM-sportredactie zit. Onze droom van toen werd intussen werkelijkheid."





Was je zelf ooit coureur?

"Nee, ik heb lang gevoetbald. Later ben ik wel recreatief beginnen fietsen. Nu, jullie fotograaf vroeg me om te poseren bij mijn koersfiets, maar die heb ik vanonder een dikke laag stof moeten halen. Wat ik wel regelmatig doe, is joggen. Zelfs als ik in de zomer in de Tour zit, trek ik om de twee dagen mijn loopschoenen aan. Daarvoor sta ik anderhalf uur vroeger op. Mijn collega's verklaren me gek, maar ik voel me een stuk beter na zo'n tochtje."





Tijdens de Tour ben je zo'n maand van huis weg. Lijkt me niet evident voor iemand met een vrouw en twee kleine kinderen.

"De Tour is zo hectisch dat ik zelf amper tijd heb om daar bij stil te staan. Maar voor het thuisfront is dat anders. Een paar jaar geleden had mijn zoontje Matis het heel lastig. Hij zag me op tv, maar ik zei niks terug en hij was toen nog te jong om dat te plaatsen. We hebben ook eens geprobeerd om te Skypen, maar daar zijn we snel van afgestapt. Dat maakte het gemis bij de kinderen alleen maar groter. En chapeau hoe mijn vrouw Elly de boel draaiende houdt als ik er niet ben. Zonder haar steun zou ik dit niet kunnen doen. Als ik twee dingen zou mogen veranderen aan het wielrennen, dan zou ik enkel nog koersen programmeren op weekdagen en de Tour inkorten tot twee weken (glimlacht)."





Een obligate vraag om af te ronden: wie wint zondag de Ronde van Vlaanderen?

"Er zijn zeven à acht Belgen die al een goede indruk lieten. Als ik iemand moet noemen, zeg ik Philippe Gilbert. Hij heeft zijn laatste twee koersen in dienst van de ploeg gereden en zal nu wellicht zó vroeg aanvallen dat hij zeker eerst is bij Quick-Step Floors (lacht)."