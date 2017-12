"Gemiste kans: sporthal College staat leeg na school" 02u34 0

Het gemeentebestuur en het Heilig-Hartcollege zijn in gesprek over het gebruik van de nieuwe turnzaal van de school. De mooie moderne sporthal is gloednieuw, maar staat na de schooluren leeg. Een gemiste kans volgens gemeenteraadslid Eddy Gorris (N-VA). "Het is jammer dat zo'n prachtige accommodatie niet wordt benut na de schooluren", richtte hij zich tot de meerderheid tijdens de gemeenteraad. "Er zijn gesprekken aan de gang, maar wij kunnen de school niet verplichten om de sporthal ter beschikking te stellen van verenigingen", reageerde schepen Eric Verbist (CD&V). " Scholen die na schooltijd hun sportinfrastructuur willen openstellen, kunnen een projectoproep indienen en een financiële ondersteuning van Vlaanderen krijgen. Wij zullen onze scholen hierop attent maken." (AVH)