"Elk beetje kan hen helpen" VRIENDEN HOUDEN BENEFIETCONCERT VOOR KOPPEL NA BRAND TIM VAN DER ZEYPEN

22 maart 2018

02u59 0 Heist-Op-Den-Berg Op de terreinen van het oude voetbalveld van Heist-Goor organiseert een vriendengroep zaterdag 'Friends against Fire'. Een benefietconcert voor Audrey en Mathias, die hun woning verloren bij een zware brand begin vorige maand. "Elk beetje kan hen helpen", zegt Tineke in naam van alle vrienden.

"De beslissing dat we als vrienden iets voor hen wilden doen kwam er snel", vertelt Tineke Lemmens. "Het begon als iets kleins, we dachten aan een spaghettidag maar dat groeide al snel uit tot een concertavond. We kennen namelijk heel wat mensen die in coverbandjes spelen." De vrienden van het door de brand getroffen koppel kwamen samen met de 'Bratz Monkeys' en organiseerden een volwaardig benefietconcert. Dat kreeg de naam: 'Friends Against Fire: Benefiet For Audrey en Fox'.





Oude voetbalveld

Het benefietconcert vindt nu zaterdag 24 maart plaats op het oude voetbalveld van Heist-Goor achter de parking van de Pastoor Mellaertsstraat in Heist-op-den-Berg. "Als we iets doen, doen we het meteen goed hé", lacht Tineke nog. Een concreet bedrag of streefdoel heeft de vriendengroep niet in gedachten. Wel gaan alle inkomsten van het concert, inclusief die van het eten en drinken, naar het koppel. "Elk beetje kan hen helpen", gaat Tineke in naam van alle vrienden verder.





De brand destijds brak uit in de garage van de woning waar het koppel samen ook nog een tattoozaak uitbaat. Vermoedelijk ontstond de brand bij werken aan de motor. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De brandweerzone Rivierenland kwam ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Maar de motor, garage en woning konden niet meer gered worden. "De dag zelf al zijn we in actie geschoten", klinkt het nog bij de vrienden. "We zijn met zijn allen naar daar gegaan en hebben geholpen met het wassen van de kledij en het redden van enkele spulletjes." Het koppel zelf kon niet in de woning blijven wonen. Die werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Audrey en Mathias werden eerst opgevangen bij vrienden maar verblijven nu tijdelijk in een noodwoning.





Turbulente weken

Het koppel is de vriendengroep in ieder geval bijzonder dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid. "Ze zijn naar eigen zeggen onder de indruk", aldus Tineke. "Ze kunnen het nog altijd niet geloven en begrijpen niet waarom we dit voor hun doen. Maar uiteindelijk zouden zij exact hetzelfde doen voor ieder van ons." De vriendengroep heeft het koppel expliciet verplicht dat ze niets mogen doen. Alleen bood het koppel wel aan om op de bewuste dag van het benefietconcert mee te komen helpen. "Zij moeten vooral bekomen van al die turbulente dagen en weken", luidt het nog.





Het benefietconcert start zaterdag om 19 uur. Om 19.30 uur komt het eerste akoestische groepje spelen: 'David Ronaldo'. Een uurtje later is het aan 'Copycat' en het concert zal worden afgesloten door 'Double X'. Het vinden van vrijwilligers om belangeloos mee te komen helpen tijdens het concert was geen probleem. "Iedereen was meteen akkoord om te helpen. Ik kreeg er haast kippenvel van", besluit Tineke. Een ticket kost vijf euro. Meer informatie over het kopen van tickets: op de Facebookpagina 'Friends Against Fire'.