"Decennia onze thuis, en nu moeten we weg" HUURPRIJS TE HOOG: FANFARE DE EENDRACHT MOET VERHUIZEN ELS DALEMANS

02u35 0 Aerts Marc De leden van de 176 jaar oude Fanfare De Eendracht trekken noodgedwongen weg uit Zaal Fort. Heist-Op-Den-Berg Fanfare De Eendracht is zaterdag weggetrokken uit Zaal Fort, al sinds de jaren 50 de thuisbasis. "De huurprijs van de nieuwe eigenaar is onbetaalbaar. We kunnen tijdelijk in de parochiezaal terecht, maar we bidden voor een definitieve stek in ons eigen dorp", zucht covoorzitter Dieter Dresselaers.

Het was zaterdag een drukte van jewelste pal onder de kerktoren van Itegem. Koninklijke Katholieke Fanfare De Eendracht, met 176 jaar een van de oudste 'muziekmaatschappijen' van het land, trok weg uit Zaal Fort. "De zaal was vroeger verbonden aan het bekende voedingswarenbedrijf FORT-produkten. Zowel de zaakvoerder als zijn vrouw waren ooit voorzitter van onze fanfare. Sinds 1955 werd Zaal Fort onze vaste stek: voor de wekelijkse repetities, onze optredens, de voorstellingen van de toneelgroep, onze eetfestijnen, feestjes voor de jeugdafdeling...", somt Dresselaers op. "In 2010 kwam er verandering in de zaak: Zaal Fort werd eigendom van de kerkfabriek. Wij vreesden toen al even voor onze toekomst, maar konden onze vaste stek behouden. Na een vijftal jaar liet de kerkfabriek echter weten dat er te veel verlies wordt gemaakt op Zaal Fort, en het pand werd openbaar verkocht. De nieuwe privé-eigenaar wil het geheel renoveren. Er zijn zeker enkele hoognodige verbeteringswerken nodig. Maar dat heeft ook gevolgen voor de huurprijs. Die zou na de geplande werken starten aan 800 euro en zo jaar na jaar stijgen tot 1.500 euro per maand. Dat bedrag kunnen wij met onze fanfare onmogelijk betalen. We hebben ons geld nodig voor onze werking, om onze instrumenten te laten herstellen of nieuwe aan te kopen."





Aerts Marc De eerste vrachtwagen wordt gevuld met kartonnen dozen.

Herinneringen

"We hebben overwogen om samen te werken met andere verenigingen en zo de huurprijs te delen. Maar ook zij schrokken van de huurprijs, en als iemand op termijn afhaakt moet de andere tóch de volle pot betalen. Uiteindelijk moesten we de eigenaar tegen nieuwjaar laten weten dat het ons niet zou lukken om te blijven, en kregen we 15 januari als verhuisdatum. We repeteerden vrijdag voor de allerlaatste keer in onze Fort-Zaal, zaterdagochtend om 7 uur zijn we gestart met het vullen van de eerste vrachtwagen. Omdat deze zaal al decennialang onze uitvalsbasis was, gaat het om veel meer dan enkele instrumenten. We verhuisden tientallen tafels en stoelen, servies en meer. Maar naast al die praktische spullen werd er heel wat geschiedenis in dozen gestopt: oude affiches, foto's en diploma's."





Naar het zwembad?

"Het voelt heel vreemd aan om alles hier van de muren te moeten halen. Er zijn voor zoveel mensen zoveel herinneringen verbonden aan dit gebouw. We kunnen nu tijdelijk terecht in de parochiezaal van Itegem, maar dit voelt voor ons als een stap achteruit en wij willen net vóóruit. Daarom bekijken we nu eventuele oplossingen op lange termijn. Zo dromen we van een verhuis naar het zwembad van Itegem, dat de deuren zou sluiten wanneer het nieuwe zwembad in Heist klaar is. Het zou geweldig zijn om samen met andere verenigingen uit het dorp de schouders te kunnen zetten onder een nieuw cultuurhuis. Het moet een plek worden waar niet enkel onze 100 leden een vaste stek krijgen, maar waar elke dag van de week wel iets te beleven valt. Nu moeten we wel nog de beleidsmakers overtuigen om dit project mee te realiseren."