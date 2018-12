'Christmas in the sky' en Radio 2 grote publiekstrekkers tijdens kerstmarkt Els Dalemans

16 december 2018

18u50 2 Heist-Op-Den-Berg De attractie ‘Christmas in the sky’ en de live-uitzending van Radio 2 waren de grote publiekstrekkers tijdens de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Heist-op-den-Berg.

“Onze kerstmarkt duurde opnieuw twee dagen, een erg succesvol concept dat we drie jaar geleden lanceerden”, zegt bevoegd schepen Carl Verelst (CD&V). “Aan de verschillende kraampjes van onze verenigingen en goede doelen konden bezoekers genieten van hapjes en drankjes en meteen de nodige eindejaarsgeschenken uitkiezen. Ook de handelaars in de Bergstraat openden hun winkels twee dagen lang voor een portie ‘kerstshopping’, en verschillende acts zorgden voor randanimatie.”

“Vorig jaar kregen we de CocaCola-truck over de vloer, dit keer contacteerden we Radio 2 voor een samenwerking. De radiozender zakte zaterdagmiddag af naar Heist-op-den-Berg, voor een live-uitzending van de ‘1.000 klassiekers’ met optredens van verschillende BV’s. Zeker 500 bezoekers gingen mee de hoogte in met de attractie ‘Christmas in the sky’. Bovenop het verbluffende uitzicht kregen ze een hapje en drankje aangeboden. Afgaande op de vele enthousiaste reacties, mogen we spreken van alweer een geslaagde editie van onze kerstmarkt.”