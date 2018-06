"Bouw hier geen 54 huizen bij!" WOLKBREUK ZET STRATEN RASHOEVEWIJK OPNIEUW BLANK: ELS DALEMANS

02u31 0 Heist-Op-Den-Berg "Bouw hier géén 54 woningen meer bij. Onze wijk kan het water nu al niet slikken." Aan het woord zijn de inwoners van de Rashoevewijk in Heist-op-den-Berg, nadat een stevige regenbui vrijdag de straten en tuinen in de wijk opnieuw blank zette. Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) sust: "De problemen zullen worden aangepakt."

Ondergelopen straten en tuinen en borrelende waterputjes, voor de bewoners van de Rashoevewijk zorgde de wolkbreuk voor vrijdag opnieuw voor de gekende gevolgen. "De eerste wateroverlast die wij ons herinneren, dateert al uit 1998. Toen stond het water midden op straat zo'n 80 centimeter hoog. Sindsdien zorgde felle regen altijd wel voor problemen", zegt buurtbewoner Dany Herdewijn. "Gelukkig hebben maar weinig woningen in de wijk kelders, maar bij hevige regenval durft het water via de opritten wel de garages binnendringen. De straten staan blank, in huis borrelt het in de toiletpotten. Het rioleringsstelsel kan het water niet slikken, en ook de Rashoevebeek zit dan overvol. Bewoners plannen hun uitstapjes volgens het weerbericht: wanneer er hevige regen wordt voorspeld, blijven ze liever thuis waken."





"Grote rampen bleven voorlopig gelukkig uit, maar we zijn bezorgd. De Maatschappij voor de Huisvesting plant immers de bouw van nog eens 54 nieuwe huur- en koopwoningen langs de Eikestraat. Deze huizen zouden gebouwd worden in een nu al overstromingsgevoelig gebied. Je gaat een huis waar mogelijk zo'n problemen aan vasthangen toch niet verkopen aan een jong gezin?", vraag Herdewijn zich af. "De huisvestingsmaatschappij schermt met een hydrologische studie, die zegt dat er gebouwd kan worden op een deeltje van ongeveer 1 hectare van het in totaal 7 hectare grote gebied. De rest van de zone kan dienen als overstromingsgebied, een buffer om het overvloedige water op te vangen. Maar zelfs op dat meest 'droge' stuk sta je bij regenweer met de voeten in het water. Wij vragen om een oplossing voor de bestaande waterproblematiek, én om gewoon te aanvaarden dat bijkomende woningen hier niet meer mogelijk zijn."





Volgens burgemeester Vleugels gaan de nieuwe woningen niet voor problemen, maar net voor een oplossing zorgen. "Die wolkbreuk van vrijdag was een uitzonderlijke situatie, die niet enkel in de Rashoevewijk maar op heel wat plaatsen in Vlaanderen voor overlast zorgde. Dit wil niet zeggen dat ik de bezorgdheden van de inwoners niet begrijp", klinkt het. "Ons doel is om samen met de bouw van de nieuwe woningen ook de wateroverlast in de bestaande wijk grondig aan te pakken. De exacte timing en maatregelen om te draineren kan ik in het weekend niet bij onze diensten opvragen, maar de situatie in de Rashoevewijk zàl verbeteren."