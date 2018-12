“Als resultaat niet goed is, breek ik alles gewoon af”: Jos (69) bouwde in 15 jaar al tientallen kerststalletjes en boerderijen Antoon Verbeeck

22 december 2018

12u03 0 Heist-Op-Den-Berg De 69-jarige Jos Van Gorp uit Itegem bouwt al 15 jaar aan een miniversie van de kerstsfeer in de vroegere Kempen. Bij hem thuis staan er tientallen kerststallen en boerderijen uitgestald, waar Jos het ganse jaar aan werkt. “Als een afgewerkte boerderij niet naar mijn zin, breek ik het gewoon af. Het moet mooi zijn”, aldus de zestiger.

De Heistse deelgemeente Itegem heeft iets met Kerstmis. Zo kan je er miniatuurkerststallen bewonderen in een woonwijk en staat er aan de kerk een stal met levende dieren. Een ander mooi voorbeeld is inwoner Jos Van Gorp. De komende weken staan er in zijn orangerie een veertigtal kerststallen, boerderijen, schuren en andere bouwwerkjes, stuk voor stuk met de nodige attributen, die Jos zelf in elkaar geknutseld heeft. “Niet dat ik zo’n grote fan van Kerstmis ben. Ik heb vooral interesse in het leven van vroeger, voornamelijk in de Kempen. Het begon allemaal met een eerste stal. Dit kan beter, dacht ik toen. Ik begon steeds meer te knutselen en kwam in contact met andere bouwers. Ondertussen zijn we 15 jaar verder en heb ik tientallen gebouwen nagemaakt”, vertelt Jos.

“Ik breng regelmatig een bezoek aan Bokrijk, en dan neem ik altijd mijn fototoestel mee. Van de interessantste gebouw, boerderijen en schuren neem ik foto’s. Ook van de binneninrichting. Ik baseer me voornamelijk op fotomateriaal, maar ik laat ook mijn fantasie de vrije loop. Om de gebouwen na te maken gebruik ik voornamelijk hout, gedroogd pijpenstro en lijm. Plastiek is uit den boze want ik wil alles zo natuurlijk mogelijk doen laten lijken. In mijn gebouwen zitten er trouwens ook stukjes technologie. Zo kan mijn rosmolen echt draaien dankzij een paard. Ik heb ondertussen wel wat ervaring maar het blijft toch vooral experimenteren hoor.”

Hopen op strenge winter

“Het klinkt misschien raar, maar eigenlijk hoop ik op een strenge winter. Dan zit ik heel de dag binnen en moet ik me wel bezighouden met mijn bouwwerkjes. Aan een groot bouwwerk ben ik toch zeker enkele maanden bezig. Het bouwen van een kleinere stal of boerderij duurt een maand. Iedere dag ben ik aan het knutselen; het afwerken van de huisjes, de figuurtjes plaatsen of het aanbrengen van sneeuw. Als een afgewerkte boerderij of stal niet naar mijn zin is, breek ik het gewoon af hoor. Je steekt er veel tijd in en het resultaat moet mooi zijn. Ik heb geen idee van hoeveel bouwwerkjes er nog zullen volgen, maar ik amuseer me voorlopig nog. Misschien moet ik dan wel eens uitkijken naar een nieuwe locatie. Want mijn orangerie staat momenteel bomvol”, knipoogt Jos.