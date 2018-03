Zwangere vrouw krijgt slagen 30 maart 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde een 33-jarige man uit Heers bij verstek tot 8 maanden cel en een boete van 600 euro omdat hij een 38-jarige zwangere vrouw en haar moeder rake klappen toediende in een aardbeienplantage van Heers.





De feiten dateren van 5 juni 2016 en getuigen zagen hoe de dertiger, na een dispuut met de slachtoffers, zijn vuisten gebruikte. Hierbij kreeg de zwangere vrouw enkele vuistslagen, terwijl ook haar moeder - die tussenbeide wilde komen - in de klappen deelde. Omdat de man naliet zich te komen verantwoorden in de rechtbank en eerder al enkele keren correctioneel veroordeeld werd voor zijn explosief agressief gedrag, kon van enig uitstel geen sprake meer zijn. Aan zijn slachtoffers is hij 2.836 euro schadevergoeding verschuldigd. (JEK)