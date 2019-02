Zesdejaarsleerlingen brengen bezoek aan Federaal Parlement DSS

13 februari 2019

13u52 0 Heers Traditiegetrouw brachten de kinderen van het zesde leerjaar van Heers een bezoek aan het Federaal Parlement. Op deze educatieve schoolreis leerden zij over het parlement en over het reilen en zeilen van de taken van volksvertegenwoordigers en ministers.

“Door de begeleiding van een gids krijgen zij ook de historiek mee van het parlement, maar ook een overzicht van de waardevolle spullen die in het huis van volksvertegenwoordigers staan”, zegt schepen Kristof Pirard (open VLD). “Als afsluiter maakten we met de kinderen een uitstap naar het Atomium waar we weliswaar hoog in de mist, uiteindelijk toch een prachtig beeld van de stad Brussel meepikten.”

Verlof

“Vroeger gingen we enkel op studie(school)reis vanaf het vierde leerjaar. Vanaf dit schooljaar doen we dit reeds vanaf de 2de kleuterklas. Wij willen als gemeente de schoolgaande kinderen in Heers de mogelijkheid geven om van jongsaf vanalles te ontdekken en vooral vanalles bij te leren. En het is bewezen dat kinderen beter leren als ze het zelf visueel kunnen vaststellen en mee kunnen beleven. Dat blijft het beter hangen. Wij weten dat het niet altijd simpel is als school om dit te verwezenlijken met het beperkt budget dat zij krijgen voor hun werking en daarom dit extraatje. Elke keer zie ik tevreden jongeren de bus op maar zeker ook afstappen bij thuiskomst, en daarvoor doen we het! Hier neem ik graag verlof voor om telkens de kinderen mee te begeleiden”, besluit schepen Pirard.