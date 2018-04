Wielrenner valt over afvoerrooster 23 april 2018

04u40 0

In de Winningstraat is een fietser afgelopen zaterdagochtend gewond geraakt. De 47-jarige Jonathan V. was met een groep kameraden op de baan, toen hij over een metalen afvoerrooster reed en ten val kwam. Hij raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. (MMM)