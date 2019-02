Welkom in het Haspengouw van Rick de Leeuw: “Als ik het klimmetje op fiets tussen Jesseren en Zammelen, dan vergeet ik even alles en iedereen rond me heen” Dirk Selis

22 februari 2019

Limburg dierbaar oord, vol plekjes waar u — letterlijk — nooit stil bij gestaan heeft. Daarom laten wij ons nu elke maand meetronen door een bekende inwoner naar zijn of haar favoriete plaatsen. En laat het dan aan een Nederlander — pardon, Amsterdammer — om de spits af te bijten. Enter Rick de Leeuw: voormalig loftbewoner in de grootstad, doch sinds drie jaar terug te vinden in het bevolkingsregister van Heks. "Lucht voor lichaam en geest. Dit is vrijheid!"

Café Bij Rita

“Ik wandel zo vanuit mijn deuropening tot bij het café van Rita. Een heerlijk dorpscafé, met een Rita als dorpspsychologe achter de toog”. Rita Clemens (64) is letterlijk geboren en getogen in het café. “Dit is mijn ouderlijke woning, hier ben ik opgegroeid. In dit huis aan de Henestraat begon Louise Herckens, mijn grootmoeder, in 1930 met café De Ware Vrienden. Mijn moeder, José Deneuker, nam het café 32 jaar later over en herdoopte het Bij José. Zij hield het 28 jaar lang vol. In 1990 heb ik lang getwijfeld om het over te nemen, maar ik heb het toch gedaan, mijn band met Heks was gewoon te sterk”, vertelt Rita. Café Bij Rita was een feit, 25 jaar later is het nog steeds een bruisend café met mooie geschiedenis.

Café bij Rita, Henestraat 27, 3870 Heks.

Kasteel van Heers

Een wonderlijke plek waar je meer dan 500 jaar geschiedenis in verval kan zien. De geschiedenis van het oorspronkelijke kasteel van Heers gaat terug tot 1328. Het huidige kasteel in laat-gotische stijl is waarschijnlijk aan het einde van de vijftiende eeuw gebouwd door de beruchte Raes van Heers. Na de dood van de laatste graaf van Heers in 1682 komt het kasteel leeg te staan. Door een huwelijk komt het kasteel in 1859 in handen van de familie Demaisières. Deze familie is tot op vandaag de eigenaar. Sinds het einde van de 20e eeuw verkeert het kasteel in slechte staat. De eigenaars hebben geen geld om het te onderhouden. In 2000 stort een groot deel van de bijhorende hoeve in. Zeven jaar later hebben de eigenaars nog steeds geen actie ondernomen. De Vlaamse Overheid legt beslag op het domein en investeert 1,5 miljoen euro om verder verval te voorkomen. Vandaag zit er nog steeds geen schot in de zaak, maar er is wel hoop. Sinds eind vorig jaar zet vzw Heerlijkheid Heers zich met vrijwilligers in om de omliggende gronden op te ruimen en opnieuw toegankelijk te maken. “Ik help mee om de woekerende struiken en bomen te temmen en zo het kasteel langzaam maar zeker terug zichtbaar te maken. Hopelijk wordt het kasteel gered.”

Het Lelijke Eendje

“Ik hou ervan om in restaurant ‘Het Lelijke Eendje’ te gaan eten. Dit restaurant ligt in het dorpje Groot-Gelmen, in de schaduw van het kasteel Chateau de la Motte. Achter het fornuis staat chef Filip Bayens. Hij brengt er een eigentijdse Franse keuken, maar wat dit restaurant zo leuk maakt, is de ongedwongen sfeer. Het is alsof je jouw huiskamer binnenwandelt. En achterna gaat iedereen, de chef, het personeel en de klanten in café Bij Voetje een pint drinken en kruipt de chef er achter de draaitafel. Heerlijk toch.”

Het Lelijke Eendje, Helshovenstraat 3, 3800 Groot-gelmen.

Het klimmetje van Jesseren naar Zammelen

“Lucht voor lichaam en geest. Dit is vrijheid”, zegt Rick, terwijl hij door het prachtig groen, open landschap van Haspengouw fietst. “Geen betere manier om te herademen dan een verkwikkende fietstocht. Voor de liefhebbers verklap ik graag mijn favoriete fietsplekje. Het klimmetje tussen Jesseren en Zammelen is werkelijk prachtig. Een paar honderd meter Zuid-Frankrijk in het hart van Haspengouw. Dan vergeet ik even alles en iedereen rond me heen.”

Hellingenfort

“Hellingenfort is de naam van het fruitbedrijf van de eigenzinnige Karel Vaes, een gedreven Haspengouwse fruitboer en een meester in zijn vak. Hij bond eens een zakje kersen aan mijn deurklink. Ik ben hem gaan opzoeken en geraakte enthousiast door de man. Zijn kersen, appelen en peren behoren tot het beste dat Limburg ons land te bieden heeft. Op basis van zijn verhaal schilderde mijn vriendin Maartje Elants zes schilderijen, die de rijkdom en de verleiding van het sappige fruit in olieverf vangen. Maar ik hou van het cowboy gehalte van Karel. Niets afgelikt en met het hart op de juiste plaats. Soms wat onstuimig, maar dan ben ik er met mijn Hollandse nuchterheid wel om hem te helpen”

Hellingenfort, Helshovenstraat 16A, 3840 Borgloon.

Het atelier van Robby Robben

Het atelier van taxidermist Robbie Robben in Vechmaal is een bijzondere plek. “Ik heb Robby leren kennen in het café van Rita”, vertelt Rick. “Ik vind hem een ongelooflijke vakman.” Robby houdt zich bezig met het prepareren en opzetten van vogels en zoogdieren. Wat eerst een hobby was, groeide uit tot een fulltime job. “Ik was als jonge gast al gefascineerd door de natuur en dieren. Toen ik een jaar of 18 was, begon het idee om iets dood terug tot de natuurlijke staat te brengen me te boeien.” Hij leerde de stiel bij wijlen Dirk Claesen, de taxidermist en kunstenaar uit Heers die creaties maakte voor verschillende binnen- en buitenlandse musea. “Ik maak onder meer jachttrofeeën, doe restauraties of reconstructies en werk ook voor musea en kunstenaars. Zo heb ik voor Koen Vanmechelen al heel wat opdrachten gedaan” Het werk van Robby vind je in het CosmoCafé van Koen Vanmechelen en Pascal Vossius op de Grote Markt 66 in Sint-Truiden.

De Bottelarij

De oude Bottelarij van Ulbeek ‘bottelt’ opnieuw. De Bottelarij is een fietscafé, maar meteen ook een project van sociale tewerkstelling. “Hier werken mensen met een fysieke of mentale handicap of legale politieke vluchtelingen. Kortom, mensen die in het normale arbeidscircuit weinig kansen krijgen. Ze zijn opgeleid tot kelner, hulp in de keuken en andere uitvoerende taken. Ze brengen een beperkte kaart met streekgerechten en hebben een wereldkeuken. Je vindt er alle Limburgse bieren. Vaak zijn hier toffe expo’s en je zit vlak langs het fietsroutenetwerk. Een echte aanrader.” Meer info vind je op de website www.aksi.be of via 012/21.42.84.

De Bottelarij, Ulbeekstraat 21, 3830 Wellen.